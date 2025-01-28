內地極限運動網紅玩滑翔傘遇亂流失聯6天　搜救因降雪暫停

1月23日，內地知名極限運動網紅「超級流浪師」（本名李志），在雲南香格里拉市虎跳峽鎮海巴洛雙湖營地飛滑翔傘時遇高山亂流，意外失聯。

連日來，救援人員持續搜索。1月28日，雲南省登山戶外運動協會副會長胡文琨透露，截至目前，李志仍毫無蹤跡，但他有較強的野外生存能力，推測他可能是從高空墮下時受傷導致行動受限，「不然他自己已經走出來了」。



《紅星新聞》報道，李志失聯後，當地消防隊、藍天救援隊、雲南省登山戶外運動協會等前往哈巴山救援。胡文琨介紹，1月25日，已有10多部無人機、50多名救援人員上山搜救。救援人員設立兩個指揮中心，分別在哈巴村和海拔約4200米的山上。山上的指揮中心依靠登山者的大本營設立，駐紮了幾十人。

李志玩滑翔傘失控時的畫面。（紅星新聞）

李志失聯前一天曾在社交平台上更新影片。（紅星新聞）

胡文琨稱，當地從1月26日起降雪，搜救隊員起初冒雪嘗試搜救，但因積雪增厚，救援人員在山上寸步難行、風險陡增，只好無奈撤離，「雪現在都有幾十公分厚，即使雪停了，也還要等雪化」。

他表示，1月28日，大部分救援人員已撤離，還有十多名雲南省登山戶外運動協會哈巴村分隊的隊員在哈巴村，等待合適的搜救時機。

李志的好友李女士稱，她和李志的朋友、家屬會繼續嘗試營救，「他身體素質很強，肯定還有生存救援的希望」。

李女士正有償征集尋找李志失聯區域的高空攝影鏡頭。（紅星新聞）

李志落地的具體點位仍未明確，李女士等人正在有償征集尋找李志失聯區域的高空攝影鏡頭，包括1月23日上午9時20分至10時左右，哈巴黑海湖、哈巴雪山東坡區域的攝影機拍攝的影像，希望能找到李志可能的落點。

此外，李女士懇請有穿越機和無人機的飛手志願者前往哈巴村，對可能的區域進行飛行拍攝排查。

據介紹，李志失聯當天身穿紅白色羽絨，身上帶有一部小米對講機、頭燈、手機、一部X4運動相機、一隻機械手錶、半瓶水，沒有攜帶食物。出發時，手機僅剩百分之十幾的電量。

李志失聯時穿的羽絨服。（紅星新聞）

胡文琨曾表示，本次救援的困難主要有三點，一是面積太廣，搜尋範圍大約方圓十來公里，且缺乏具體落點，只能「盲搜」；二是山上海拔太高；三是氣溫太低。

李志生於1994年，在多個社交平台設有賬號，網名「超級流浪師」，認證為「徒步登山、戶外運動」，上百條影片和照片記錄他登山、滑雪等戶外運動，出現頻率最高的就是滑翔傘，是極有名氣的極限運動愛好者。

海巴洛村位於哈巴雪山區域，距離麗江城區90公里，地形複雜多變。由於該區域有險峻的山脈，也成為滑翔傘、翼裝飛行愛好者熱衷的運動場地。