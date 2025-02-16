重慶網紅雪山飛滑翔傘失聯23日　飛行高度超5300米　或被亂流捲走

2月15日，距戶外極限運動博主、網名「超級流浪師」的重慶小夥李志在哈巴雪山飛滑翔傘遇險失聯已過去23天，李志的好友參與了此次搜尋表示，李志的親友尚未放棄搜尋，目前還在麗江境內找人。

在李志失聯期間，李志父親發布2次尋人啟事，第一次懸賞100萬元，第二次將懸賞金額改為5萬元。有一位哈巴雪山的導遊從李志女友處得知，「如果人活著給100萬，如果人沒了，能找到的話10萬也可以。」

對於金額降低，李志女友表示，首次發布的100萬懸賞資金一部分來自她，一部分是李志朋友們的籌款。之後李志父親覺得李志沒有生還希望了，便貼上懸賞5萬元的尋人啟事尋找遺體。



哈巴雪山飛滑翔傘遇險失聯 女友網絡發影片求助

1月24日淩晨1時，一名名為「金魚快跑」的網民在社交平台發布求救消息稱，其男友戶外極限運動博主「超級流浪師」李志於1月23日9時30分，在雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市虎跳峽進行滑翔傘運動時，遇到高山亂流已失聯15個小時，急需熱成像無人機搜救及增援。

據介紹，「超級流浪師」李志生於1994年，在多個社交平台設有賬號，認證信息為「徒步登山、戶外運動」，是很有名氣的極限運動愛好者，全平台粉絲數超過60萬。李志在社交平台最新的一條影片發布於1月22日下午2時許，影片內容匯集了他攀登雪山、飛滑翔傘、在草甸奔跑、在山脊後空翻等內容，其配文寫道「戶外這一年，攀登向上」。

網紅李志雲南雪山飛滑翔傘失聯。

網紅李志雲南雪山飛滑翔傘失聯。

根據李志曾在社交平台分享的動態推斷，他飛滑翔傘的時間並不長，2023年3月15日，開始學習，3月21日首次飛上天。這次失聯是李志第二次來到哈巴雪山。2024年5月15日，李志首次來到哈巴雪山，在一家滑翔傘飛行營地的技術支持和安全指導下，利用滑翔傘從海拔5396米的哈巴雪山快速下撤。在其當日發布的影片中，滑翔傘上的他大喊：「太爽了，哈巴雪山空中飛撤！」

未協帶GPS定位系統 救援隊「盲搜」三日撤退

據了解，1月23日，李志在哈巴雪山飛滑翔傘遇險時，有兩名友人陪同。李志的滑翔傘在空中遭遇亂流被刮到雪山另一側後，兩人通過手機定位等方式尋找無果，於當日報警求助。香格里拉警方接警後迅速組織人員前往哈巴雪山搜救。

哈巴雪山一位當地向導張維稱，23日晚8時前後，他曾接到一位自稱是李志朋友的求助，「他說他朋友飛滑翔傘失聯了，希望我去幫忙找一下。」張維稱，李志起飛的地點位於虎跳峽鎮海巴洛雙湖營地，在哈巴雪山西坡，海拔高度超4000米，這里距離他居住的地方僅數百米遠。

1月24日一早，張維出發去尋找失聯的李志。出發前，他在一個救援群中獲取了兩條李志當天飛滑翔傘的影片。在一段無人機跟拍影片中，滑翔傘飛行過程中李志在空中的高度發生過幾次驟變，其曾試圖控制飛行，最終他的身影消失在山脊的另一邊。「那天的風特別大，小鐵皮房都會被吹走。」張維回憶，1月23日、24日當地都在刮大風：「該走的地方我都走完了，實在找不到了就回來了。」

李志消失時，圖中的白點。

除了向導張維意外，雲南省山地救援隊、迪慶消防、各地區藍天救援隊等都上山搜救李志，共計60多人。救援隊隊長從李志起飛後的無人機跟拍影片判斷李志當時非常危險，失控滑翔傘已飛過海吧4500米的埡口，因為是仰拍影片，其飛行實際高度很可能已經超過哈巴雪山主峰5396米的高度。

由於李志並未懈怠專門的GPS定位裝備，救援隊無法查到他的實時運動軌跡，只能「盲搜」。雖然正常黃金救援時間為72小時，但李志失聯處在海拔4000米以上，黃金救援時間縮短為12小時，如果12小時內找不到，則希望渺茫。事實上，救援隊介入救援的時間距李志失聯早已超過12小時，李志女友在網絡求助的時間也已超過12個小時，結合李志飛滑翔傘的各種情況，救援隊長推測李志生還的幾率極低，可能被亂流捲走。

經過3天的地毯式搜救，1月27日山上下起大雪，為確保救援人員自身安全，他們全部撤下雪山。

家人懸賞百萬求救人 後無希望變5萬

家屬懸賞百萬後，有覺無生還可能降至5萬。

家屬懸賞百萬後，有覺無生還可能降至5萬。

在李志失聯的第七天，即1月29日農歷正月初一，李志的女友王女士通過影片平台發出一則《緊急尋人啟事》，「發布人」顯示為李志父親，尋人啟事寫道：「凡是能夠提供有效線索，幫助我們找到兒子的好心人，無論線索大小，只要最終憑借此線索成功找回我的兒子，我們將給予人民幣100萬元作為酬謝。」

向導張維獲悉有高額懸賞後，曾考慮組織當地村民專門上山搜尋李志，添加李志女友的微信詢問後得知：「如果人活著給100萬，如果人沒了，能找到的話10萬也可以，我一聽就打消這個念頭了。」

張維說，尋人啟事發出之前，已有當地不少村民及救援隊義務幫忙搜尋，但尋人啟事發出之後，想上山搜尋的本地村民更多了，當地還出現了遠道而來的外地救援隊。

不過三天後，網絡又流傳出一份懸賞金額為5萬元的尋人啟事。對於降低懸賞金額一事，李志女友表示，首次發布的100萬懸賞資金一部分來自她，一部分是李志朋友們的籌款。之後李志父親覺得李志沒有生還希望了，便在村子里貼上懸賞5萬元的尋人啟事尋找遺體，並沒在網上發布，但還是被傳播出去。

此後，王女士的影片表示，據村民線索，李志可能被風從過香格里拉的哈巴雪山吹到金沙江對岸的麗江玉龍雪山下。目前家屬親友還未放棄對李志的搜救。