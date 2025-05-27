上海女以「塔羅牌占卜」解決心理疾病為名　詐騙母女300萬被刑拘

近日，上海市公安局徐匯分局通報，女子楊某以「塔羅牌占卜」和「心理療癒」為名，四年內詐騙一母女共計300萬元（人民幣．下同），已被依法刑事拘留。



事件起始於2020年8月，市民張女士在朋友聚會中認識了楊某。因失戀情緒低落的張女士，受到楊某的情感安撫，兩人逐漸熟識。楊某自稱經營塔羅牌工作室，主動提出幫助張女士趨吉避兇，並收取1000元的占卜費用，張女士多次接受服務。

2023年6月，兩人在外省相約，張女士又接受了楊某所謂的「SRT清理療癒」項目，收費1500元每小時。隨後，楊某以張女士有心理疾病為由，要求其母親也一同治療，並多次要求預充值，轉賬付款。

張女士多次轉款。（澎湃新聞）

楊某甚至提議帶張女士和其母親出國「避險」，張女士信以為真帶著母親去了國外。直到最近，張女士感到不對勁，遂選擇回國報警。接報後，警方迅速展開調查，確認楊某涉嫌詐騙。經過協作，警方於外省成功逮捕楊某。

經訊問，楊某對犯罪事實供認不諱。其交代，起初在幫助對方解決情感困擾時發現，張女士對占卜很感興趣。通過一段時間的心理咨詢，充分博得對方的信任後，不斷收取高昂的咨詢費。每次要求對方轉賬1萬元到10萬元不等的預付費，並以提供咨詢服務不斷扣費，其間沒有提供任何對賬單。通過調查，民警發現楊某並沒有專業的心理咨詢師證書，其通過虛構各種心理疾病，不斷引導張女士轉賬，共計300萬餘元。

目前，楊某因涉嫌詐騙罪已被刑事拘留，案件仍在進一步調查中。