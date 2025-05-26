中國刑警講述辦緬北明家案經歷：冒着地雷、流彈風險，趁停戰取證

內媒《澎湃新聞》報道，5月26日，國務院新聞辦舉行「新征程上的奮鬥者」中外記者見面會，其中一名來自浙江溫州的刑警講述了其參與境外反詐的經歷。



廣州男子講述被賣給明家，若一日不能誘騙2、3位受害者，則會被毒打、逼喝尿。

廣州男子講述被賣給明家，若一日不能誘騙2、3位受害者，則會被毒打、逼喝尿。

報道指，浙江省溫州市公安局刑事偵查支隊副支隊長楊國強在見面會上分享在境外反詐一線工作的經歷：成功打掉了包括緬北果敢「四大家族」在內的一大批賭詐犯罪集團。

楊國強介紹，參與偵辦緬北果敢明家犯罪專案時，最大的挑戰便是犯罪嫌疑人、犯罪地點、犯罪證據都在境外。接到任務後，專案組通過數據研判和調查取證，很快釐清了明家犯罪集團的組織架構、核心成員身份和產業分布，在中緬執法合作大框架下，中方和緬甸警方成立聯合調查組，冒着戰事的風險赴果敢開展現場勘察。

浙江省溫州市公安局刑事偵查支隊副支隊長楊國強。（國新網）

據央視報道，緬北電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍，周三（16日）被成功緝拿歸案。另據內媒澎湃新聞引述消息指，明家首腦明學昌已在緬北自殺身亡。（央視新聞）

「當時戰區的情況非常複雜，通行管制、通訊受阻，還要隨時冒着流彈、地雷等未知的風險。我們利用停戰的間隙，進入園區開展取證工作，當時給我們的時間只有2個小時，我和我的戰友們爭分奪秒，把盡可能多的賬單、料單、電腦等書證、物證帶出來、帶回國。」楊國強說，這些證據的收集，對整個案件形成完整嚴密的證據鏈條，發揮了關鍵性作用。