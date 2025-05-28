上海樂高樂園門票開售　開園首日成人標準票549元

上海樂高樂園度假區（Legoland Shanghai Resort）將於2025年7月5日開園迎客，屆時將成為全球開園規模最大的樂高樂園。周三（28日），樂園宣布，將於當晚8時開啟一日票及酒店銷售服務，遊客可通過官方APP及微信小程序、官方飛豬旗艦店、官方抖音旗艦店、攜程旅行、美團等進行購買。



樂園度假區會員可提前10小時通過官方APP及微信小程序優先購買一日票產品，這表示，樂園度假區會員於周三上午10時起已可在小程序購買一日票。

此前，上海樂高樂園度假區公布，一日票票價與市場慣例保持一致，採取六級票價。兒童票255元（人民幣．下同）起，成人票319元起。內媒從上海樂高樂園度假區小程序上搜索發現，開園首日的成人門票價格為549元、兒童票與老人票價格為439元。而7月整月，上海樂高樂園的成人票價均為549元。

開園首日的成人門票價格為549元。（澎湃新聞）

7月整月，上海樂高樂園的成人票價均為549元。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，目前園區內的的項目、劇場、餐廳的建設已基本完成，園區外的道路仍在施工，園區整體的建設已進入最後的衝刺階段。在日前舉行的交接儀式上，上海樂高樂園度假區總經理陳潔表示，項目交接儀式標誌著上海樂高樂園正式進入內部測試及試運營階段。

上海樂高樂園度假區。（網上圖片）

上海樂高樂園度假區。（第一財經日報）

上海樂高樂園度假區。（第一財經日報）

報道指，樂園將於5月31日起進入試運營測試時期。整體測試工作將分為內部測試和試運營兩個階段先後開展。自此，上海樂高樂園度假區每處主題景點、餐廳、商店、演出，和主題酒店設施及服務都將接受檢驗。