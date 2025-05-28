目標第一島鏈　解放軍部署超60艘船艦　美媒：中國增東亞海軍活動

中國自5月初至今，在台灣、日本南部島嶼、東海和南海，整個第一島鏈部署了比平時規模更大的艦隊。



而5月21日和27日，中國分別部署60至70艘船艦，除了海警船，多數為中國海軍，包括驅逐艦、護衛艦，甚至還包括兩個航母戰鬥群，山東艦在南海、遼寧艦則在台灣東南海域。中國國防部28日的記者會上，也公開證實，目前所掌握，遼寧艦位於台灣的東南海域。



2024年遼寧艦、山東艦首次開展雙航母編隊演練。（央視頻）

一位安全官員表示，在全球地緣政治不確定的局勢下，北京正在對整個第一島鏈施加壓力。該人士說，他們正試圖鞏固自己的主導地位，而遼寧艦本月也進行了演習，模擬對東海和黃海周圍的外國船隻和飛機的攻擊。

根據3名區域安全官員和路透社審視的區域軍事活動文件，自5月初以來，中國佈署了比平常更多的艦隊，包括海軍、海岸防衛隊和其它船隻靠近台灣、日本南部島嶼和東海與南海。

第一島鏈指的從日本延伸經過台灣、菲律賓一直到婆羅洲的水域，包圍著中國沿海海岸的海域。（維基百科）

文件顯示，中國在5月21日和5月27日分別佈署了將近60艘和超過70艘船隻，其中四分之三是海軍艦艇。這些艦艇包括飛彈巡防艦、驅逐艦和海岸防衛船隻。文件顯示，北京也派出2艘航空母艦戰鬥群，其中山東號現在位於南海這，以及遼寧號在台灣的東南外海。

一名安全官員表示，「在地緣政治不確定之下，他們正在對整個第一島鏈施加壓力。」有一名消息人士則表示，「他們正試圖強化他們的主控地位」，他並補充說，這個月遼寧號進行的演習就是在模擬攻擊位於東海和黃海附近的外國船隻和飛機。

第二名消息人士則稱，中國這個月「明顯的」在強化海軍的存在。中國國防部則未對此事件回應。