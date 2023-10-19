解放軍軍力擴張突破第一島鏈　蘇起：台灣人民願為獨立付出代價？

台灣遠見天下文化事業群於10月18日舉辦「2023第21屆遠見高峰會」，台灣「國家安全會議」（國安會）前秘書長、台北論壇基金會董事長獲頒「終身成就獎」。蘇起在會上發表專題演說，強調「天下沒有白吃的午餐」，蔡英文「改變現狀」與賴清德「務實台獨」的路線，在中美新格局與台海軍力新對比的情況下，「台灣人民願付出代價嗎？」



這場以「當前美中台關係的特色」為題之演講，蘇起首先以「大姑娘上轎」來形容中美兩強，中國這個世界最古老的大國與美國這個最年輕的大國，第一次以強國身分競爭，雙方都沒有經驗，都在摸索。此外，兩者不知如何競爭，如何共處，一個仍要俯視，一個卻要平視；而且尚未建立競爭或共處的規則，一個仍要維持既定「基於規則的秩序」（rule-based order），一個則希望重新檢討規則。以上體現出，中美心中都有高度的不確定感，甚至焦慮。

蘇起認為，如此情況類似二戰後的美蘇關係。它們從抗納粹戰友逆轉成競爭對手後，歷經柏林、朝鮮戰爭（韓戰）、台海、中東等多次危機，直到1962年的古巴危機才確認美蘇不會直接發生戰爭，再到1969年美蘇限核談判才接着確認雙方乃平起平坐的超強。目前中美關係還沒走到這兩個「確認」，一切剛起步，變數甚多。問題在於，要經歷什麼危機才能讓雙方「確認」？東亞各國都不想變成中美「學習競爭／共處」過程中的危機點，所以都選擇「避險」（hedging），即與中美同時交往，只有蔡英文執政的台灣是例外。

台北論壇基金會董事長蘇起在「2023第21屆遠見高峰會」發表專題演說，指出蔡英文號稱「維持現狀」，但實際上卻將台灣置於險境。（影片截圖）

在蘇起看來，當前中美軍力對比正在走向失衡。他曾在2022年10月自編了一本「藍皮書」──《美國保台的能力究竟如何？看美國人怎麼說》，根據美國官方及智庫報告，台海軍力平衡已經傾斜到美國「心有餘而力不足」的地步。北京在極短時間內造成「既成事實」（fait accompli）是各方最擔憂的劇本，俄烏戰爭及加沙（又譯加薩）衝突更突顯美國備多力分的困境。

蘇起估計未來五年，軍力對比將繼續向中共傾斜，既是美國與台灣的脆弱期，也是中共的機會期。隨着解放軍海軍的快速擴張，中國的艦艇從351艘起跳，而美國則從294艘下降，中共將越來越不願意被巴士海峽及宮古海峽限制在第一島鏈之內。對中國大陸而言，要突破，台灣是關鍵。

然而，蔡英文雖然號稱「維持現狀」，但實際做法卻是「改變現狀」。蘇起指出，蔡英文拋棄了馬英九的「不統、不獨、不武」、「九二共識」、「政府對話」、「民間交流」等政策，改以「去中國化」、「漸進式台獨」、「兩岸脱鈎」等舉措，以致兩岸關係惡化至今。

蘇起質疑，蔡英文（左）「改變現狀」與賴清德（右）「務實台獨」的路線，台灣人民真的願意為此付出代價嗎？（台灣總統府）

「蔡英文的八年分裂了台灣，團結了大陸，把台灣帶到存亡邊緣。」蘇起表示，蔡英文把台灣在中美台關係中的角色，從李扁馬時期的「一條尾巴搖兩條狗」，變成了「兩隻狗搶的骨頭」，讓中美競爭更激烈。倘如沒有蔡英文的因素，儘管中美仍將競爭，但絕不會如此緊張，更沒有動武的可能。

蘇起在演講結論向台灣社會提問：「台灣人民願意付出代價嗎？」蘇起說，「天下沒有白吃的午餐」，正如烏克蘭及加沙，任何一方要改變現狀，都必須付出代價。蔡英文的「改變現狀」與賴清德的「務實台獨」亦然，尤其放在前述中美新格局及台海軍力新對比的情況下，「台灣人民準備好了嗎？」