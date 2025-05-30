費大廚辣椒炒肉進居美國加州　開出年薪最高15萬美金請店長

中國湘菜連鎖品牌「費大廚」計畫進軍美國市場，該餐廳憑藉「辣椒炒肉」紅遍中國，近期在招聘網站上釋出「美國首店店長」職缺，年薪11至15萬美元（約合港幣86萬到118萬元），工作地點位於加州聖地牙哥，任職條件包括具備兩年以上連鎖餐飲管理經驗、熟悉美國餐飲法規等，引發大眾關注。



中國湘菜連鎖品牌「費大廚」計畫進軍美國市場。（微博）

公開數據顯示，費大廚2023年銷售辣椒炒肉超過500萬份，營收逾10億元人民幣，成為唯一一家從長沙走向全國、且在北上廣深一線城市皆有據點的湘菜直營品牌。2024年新開60家分店，數量超越前兩年總和，顯示出展店節奏明顯加快。

費大廚2023年銷售辣椒炒肉超過500萬份，營收逾10億元人民幣。（網絡圖片）

據了解，費大廚品牌創辦人費良慧出生於湖南衡陽，為「廚二代」，16歲入行，20歲即擔任總廚。2003年創立「原汁原味」餐館，主打現炒辣椒炒肉，後於2016年正式更名為「費大廚」，強調現炒風味與「大廚精神」。該品牌長期堅持不加盟、不做外送、不設中央廚房，採全直營模式經營。

據了解，「香港費大廚國際有限公司」2025年2月在港註冊成立，並於9月全資控股「深圳費大廚餐飲控股有限公司」。不過目前，品牌尚未在香港開出門店。

香辣湘菜加速出海

內媒報道，湘菜口味香辣，特色鮮明，受眾群體廣泛。隨著國內餐飲行業連鎖化、標準化程度不斷提升，近年來，除費大廚外，農耕記、辣可可、蘭湘子等連鎖湘菜品牌也相繼嶄露頭角。

2023年來，中國餐飲品牌加速出海，一批湘菜品牌也陸續走出國門，前往華人基數大、飲食偏好相近的東南亞與北美地區開店。

相較於2000年初成立、且發源於湖南本土的費大廚，農耕記、辣可可與蘭湘子創立於2017與2019年間，品牌創立的城市則在深圳與西安。

其中，農耕記與蘭湘子的開店速度較快。當前，農耕記在內地門店數量近80家，80%的門店位於一線城市，人均消費約80元（人民幣，下同）。蘭湘子的門店數量則在近400家，超70%的門店位於新一線、二線與三線城市，人均消費在近50元。

農耕記首席產品官馮國華表示，內地餐飲競爭激烈，不少餐飲品牌出海發展。（黃文琪攝）

2023年11月，農耕記在新加坡開出海外首店，2個月後，開出海外第二家店，今年2月，農耕記又在加拿大開出首店。截至目前，農耕記海外的直營店數量已經超過10家。同在今年2月，湖南瀏陽蒸菜品牌蒸瀏記則在新加坡開出品牌海外首店。5月，成立於廣州的湘菜品牌佬麻雀也在被視作出海橋頭堡的香港開設了首店。