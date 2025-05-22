患阿茲海默症　湖南74歲長者走失6日奇跡生還：山上都是吃的

內媒《瀟湘晨報》報道，5月15日，湖南一名患阿茲海默症的74歲女性長者走失。歷經7日搜尋，該名長者在山谷處被找到，且意識仍十分清醒，稱「山上都是吃的」。



老人走失時的閉路電視影像。（瀟湘晨報）

老人走失。（瀟湘晨報）

報道指，今年74歲的郭奶奶患有阿茲海默症，平時就喜歡到處走，5月15日下午6點，老人從家中出發走入深山，隨後不見蹤影。

隨即當地民警、村民與救援隊開始搜尋。據救援隊隊長介紹，山面積大且樹林茂密，氣溫又高，使得用紅外熱成像儀無人機找尋蹤跡存在一定難度。

老人被尋獲。（瀟湘晨報）

搜尋到第5日時，家屬都有些失去信心，但隊長堅持稱可能還有生命跡象，他表示，從走失時的閉路電視影像看，老人看上去身體基礎很好。5月21日上午，大家在一處山坡下方發現了郭奶奶。

家屬表示，長者當時意識清醒，只是身上衣服是濕的。家屬表示，詢問郭奶奶是吃什麼活下來的時候，郭奶奶表示：「山上都是吃的。」據報道，目前長者已送醫，因多日未正常進食，醫生稱需要進行一段時間的調理。