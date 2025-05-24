端午開運必看　專家指這時段水靈氣爆發適宜取水　除晦招財最有效

今年的端午節在5月31日，也是一年中「陽氣最旺」的日子。對此，民俗專家柯柏成指出，「午時水」被視為端午當天的重要開運關鍵，尤其是當日「中午11時15分至12時45分」所取之水，其靈力最為純淨強大，可用於驅邪避穢、祈福招財。



午時水是端午節當天開運的重頭戲。（unsplash@jacek-dylag）

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民俗專家柯柏成在臉書發文提供專屬今年乙巳年的開運方法，他指出，午時水是這一天開運的重頭戲，廣義上只要端午的上午11時至下午1時取得的水，都是屬於午時水，不過，若要追求更純淨的靈力，建議在11時15分至12時45分之間取水，因為這段時間避開時辰交界，氣場最為純粹。

端午節的午時水，除晦招財最有效。（unsplash@winston-chen）

關於水源的選擇，柯柏成解釋，可以取自家中水龍頭或山泉水，但使用前必須經過「過濾煮沸」以確保安全，

「山泉水因自然靈氣充沛，是較為講究的首選，但實際取水仍應以個人方便為主。」

根據《本草綱目．金門記》記載：「五月五日午時有雨，急伐竹竿，中必有神水，瀝取為藥。」柯柏成指出，古人將午時水視為煎藥的上等用水，拿來洗澡可除晦氣，不過建議今年取得的午時水可以拿來擦拭家裡的家具、門窗，藉由純陽之氣在家裡設個結界，如果是自己的辦公區域桌椅，也可以用午時水泡些粗鹽來擦拭，達到完整的除穢效果，最偷懶的方法是自宅水龍頭或濾水器流出來的水也可以用。

柯柏成提到，家中若有病患長期服藥，可以多準備些午時水，誦唸「藥師灌頂真言」21遍，製作成加成效果的藥師咒水給病人服用，誦持大悲咒也能有一樣的效果。此外，如有供奉土地公的商家，可將約300毫升的午時水裝入玻璃瓶中，安奉在土地公神桌上，並誦持「安土地真言」108遍。

柯柏成強調，這個玻璃瓶不需要蓋上瓶蓋，讓「財水」自然揮發，一直到農曆七月前就可以很明顯感受到招財的效果；商家或住家內沒有安奉土地公的，供奉在神桌上也可以，家裡若也沒有供奉神桌，則可安置在「南方」乾淨非浴廁的地方，到了農曆七月前如果還有餘水，直接清洗回收即可。

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