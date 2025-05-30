5月31日就是端午節，民俗中素有「五毒日」之稱。



對應古人視農曆五月為「毒月」，端午更被視為諸事不宜的時節。塔羅師小孟老師特別提醒民眾要注意6大禁忌，避免觸煞、破財或招來厄運。

必知端午節「五毒日」6大禁忌！這些地方不要去 隨時被抓替死鬼（01製圖）

避開禁忌才能平安過節！點圖放大看看小孟老師的建議：

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首先，端午節切忌前往醫院探病。古代認為五月陰氣最重，而醫院本就為陰煞之地，加上現代又遇疫情流行，民眾更應避免群聚，保持清潔勤洗手，以防染疫。

其次，《呂氏春秋》中提到五月應齋戒禁慾。小孟老師說，此時氣場波動劇烈，若行房將損耗元神與氣血，恐引邪氣入體，建議多吃清淡素食，有助平安度節。

第三，不建議前往森林或山區。五毒月中氣候潮濕悶熱，毒蟲如蛇、蠍、蜈蚣等活躍，若非必要勿進山林，若需前往，務必攜帶雄黃驅邪防蟲咬。

第四，是避免在端午當天送出「整串肉糉」。民間認為糉子繩索象徵「繩煞」，甚至與不祥的「上吊意象」相連。送糉宜選用散裝，避免帶來晦氣。

第五，切勿前往海邊戲水。據說端午是水鬼活動頻繁之日，恐有「抓替死鬼」之厄。從科學角度來看，端午正值梅雨季，水域天候不穩，也容易發生危險事故。

最後，小孟老師強調，平安符不可隨意棄置。端午期間毒氣橫行、人心浮躁，若平日配戴平安符守護，更應妥善保管，切忌隨手丟棄，以免破壞氣場、招惹小人。

他提醒，雖是傳統節日，但端午在民俗上屬於「化煞日」，小心謹慎為宜，避開禁忌才能平安過節。

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