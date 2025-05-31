山東、安徽等地多名網友拍到不明飛行物　博主：或是前蘇聯衛星

昨晚（30日），山東濰坊、日照等地皆有不少網友在社交平台表示拍到有不明飛行物在夜空中飛過，甚至江蘇、安徽等地也有網友稱看到。對此，有網友猜測是火流星，不過有天體物理學博主稱，這是一顆國外發射的偵查衛星。



網友王女士向內媒表示，自己昨晚8時45分左右和妹妹在濰坊市昌邑縣看到了不明飛行物飛過，能看到不明飛行物是有個大的，後面跟著幾個小的，「挺亮的，沒反應過來是什麽，也沒有許願」。另一網友「薇子來咯」稱，自己在安丘市看到了不明飛行物，持續約20秒。

網友拍下不明飛行物畫面。（網上圖片）

網友拍下不明飛行物畫面。（網上圖片）

網友拍下不明飛行物畫面。（網上圖片）

網友拍下不明飛行物畫面。（網上圖片）

事件引發網友猜測，有人認為該不明飛行物是火流星。不過，天體物理學博士劉博洋查詢後認為，這應該是1985年8月8日在蘇聯普列謝茨克航天發射場發射的編號為「Cosmos 1674」的偵查衛星。根據其最後一條軌道信息推測，它應該於昨晚8時45分左右過境中國安徽上空。

另有航天科普帳號稱，昨晚8時45分左右，江西、安徽、江蘇、山東，等多地夜空出現類似流星雨狀態的不明飛行物，一片火光。據悉，這是衛星再入大氣層燒毀時的場景。該帳號同樣介紹，這是一顆俄羅斯電子偵查衛星，於1985年8月8日在普列謝茨克航天發射場發射。

今日上午8時，山東天文學會一名工作人員告訴內媒，由於當時他所在地區天氣不好，故沒有觀測到類似情況，不太清楚上述事件。濰坊市應急管理局值班人員則表示關注到了此事，亦留意到該現象不只出現在山東省，截至目前當地應急局並未接到相關事故報告。至於此次的不明飛行物是否為衛星燃燒所致，該值班人員表示需等待官方消息。