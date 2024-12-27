美國多地目擊UFO引起全球關注｢台灣人卻無感｣　一語道破關鍵原因

近期美國東岸各地神秘無人機目擊事件頻頻出現，數量激增讓許多人萬分緊張。一名台灣男網友發文詢問，針對美國UFO事件國外網站討論得轟轟烈烈，台灣卻沒人討論此事，因此好奇詢問：「為什麼台灣人對UFO很無感呢？」



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一名台灣男網友在Dcard發文，表示最近美國紐澤西UFO事件已經持續一個月了，還在擴散至全美國，就連官方也無法確定不明飛行物究竟為何，派遣數架戰鬥機和軍用無人機進行追蹤，這件事在外地網站討論得轟轟烈烈，包括中國、日本、韓國。

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發文者表示，但他在逛台灣論壇時，卻發現沒有人在討論「UFO事件」，大家似乎更關心職場和政治，台灣討論鬼神的熱度都比討論太空科技和UFO的多，理論上太空充滿「未知」，網友應該更感興趣才對，為何對UFO無感呢？

台灣網友點破：與生活無關 比較關心怎麼賺錢

此文一出，不少台灣網友認為關心「生活」較為重要：

「幽浮看起來對我們比較不會造成什麼實質性的傷害」

「房貸恐懼遠大於UFO」

「台灣人比較關心怎麼賺錢，等真的確定有接觸再說，到時候再來討論有哪些產業會受影響，股票該怎麼買」

「我擔心我的工作還沒做完、我擔心下一餐在哪裡、我擔心我的錢被通膨吃掉，我還要擔心UFO嗎」。



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也有台灣網友分享對UFO事件的看法：

「紐澤西州的UFO，其實比較像是他國無人機，或是哪個小孩在遙控來遙控去的無人機」

「行器體積過於狹小、飛行器非常低空，肉眼可見，所以先猜是某戶人家小孩拿無人機在亂飛，規律的亮燈，還有navigation light，很不難想像是一般的無人機而不是什麼外星人」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】