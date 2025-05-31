西安男突然跳入俑坑推倒兵馬俑　警方：患有精神疾病　已被控制

昨日（30日）下午，陜西西安一名男子突然跳入秦始皇兵馬俑博物館內三號坑中，並推倒、砸壞兵馬俑，引發熱議。今日（31日），官方通報指出，事主為30歲的孫某，其患有精神疾病，已被公安機關控制。



據現場目擊者小林（化名）回憶，當時他在導遊的帶領下前往三號坑，一進去就看到該男子往俑坑內跳，先是跳到中間一層，隨後又跳到俑坑下方。當時，小林和周邊群眾都看呆了，並大聲喊「你要幹嘛」。

之後，涉事男子站起來摸了下兵馬俑，然後把兩尊兵馬俑推倒，之後又躺在地上捂著臉。小林說，現場人士都在罵男子，後來封館了，他們被工作人員疏散出來，沒有看到該男子是如何出來的。

男子推倒兵馬俑後躺在地上。（網上圖片）

男子推倒兵馬俑後躺在地上。（網上圖片）

資料顯示，三號俑坑的規模較小，平面呈「凹」字形。東邊有斜坡門道，東西長28.8米，南北寬24.57米，距現地表深5.2—5.4米，面積520平方米。坑內埋藏陶俑、陶馬72件。遊覽區域與俑坑交界處均有圍欄等保護措施。

今日，西安市公安局臨潼分局發布通報指，事發於5月30日17時30分許，30歲男子孫某進入兵馬俑景區參觀時，翻越遺址坑護欄及防護網跳至三號坑內推拉陶俑，造成兩尊鎧甲武士俑(二級文物)不同程度損壞。目前，孫某已被公安機關控制，經查，孫某患有精神疾病，案件正在進一步辦理中。

秦始皇兵馬俑博物館三號坑。（網上圖片）

知名律師河南澤槿律師事務所主任付建認為，兵馬俑屬於國家一級文物，是全國重點文物保護單位，如果孫某故意推倒兩尊兵馬俑並致其毀損，構成情節嚴重，屬於刑事犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第三百二十四條第一款規定，故意損毀國家保護的珍貴文物或者被確定為全國重點文物保護單位、省級文物保護單位的文物的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

另外，兵馬俑作為珍貴文物，具有極高的歷史、文化和藝術價值，孫某的行為會對文物造成不可挽回的損失，需承擔文物修覆費用等民事賠償責任。具體賠償金額需根據文物損壞程度、修復難度等因素，由專業機構評估後確定。