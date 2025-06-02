深圳北站旅客行李箱丟失　箱內有87萬現金　20分鐘即找回

據《新華社》報道，5月31日，深圳北站一名旅客行李箱丟失，箱中還裝有87萬人民幣（下同）現金。幸而該行李箱被值班警察發現，被送到了問訊處服務台，令旅客得以順利尋回。



據報道，內地端午假期期間，深圳北站迎來客流高峰，單日發送和到達旅客突破50萬人次。

5月31日上午9時41分，深圳北站派出所的2名警察在巡視候車室時，發現了一個無人認領的行李箱，深圳北站客運車間閘機班長潘楊知情後立即趕往現場，在詢問周邊旅客未果後，她將白色行李箱移送至問訊處服務台，交給了北站「迎春花」服務隊隊員趙貝。

行李箱內有87萬現金。（新華社）

9時59分，溫先生一家找到「迎春花」服務隊求助，稱在趕車時不慎遺落了一個裝有87萬元現金的行李箱。趙貝聽到「白色行李箱」「87萬元現金」等關鍵信息，聯想起此前從潘楊手中接收的物品。

行李箱被打開後，箱內成捆的現金數額與失主描述完全一致。溫先生的母親喜極而泣，表示：「這是我們家的大事情啊！」從發現失物到物歸原主，全程僅耗時20分鐘。