藏在深圳科學園裏的古建築　竟是從江西「搬家」過來？

在深圳南山區的科興科學園中，出現了一座名叫「大夫第」的古建築，在鱗次櫛比的高樓大廈中顯得格外突出，更為神奇的是，大夫第的「老家」竟是在遙遠的江西，歷時三年才遷移至此。



大夫第究竟是如何從江西「搬家」來到深圳？它為甚麽會出現在這裏？



深圳大夫第 細看清代文官府邸的美學

深圳南山區，向來是高新科技園的集中地，無人機送外賣、市民遛機械狗等科幻場面隨處可見，然而在這個科技感十足的地區中，卻出現了這座古色古香的大夫第，真是非常特別的風景。

深圳大夫第位於深圳南山區的科興科學園中，歷時三年，被原封不動地遷移至此處。

深圳大夫第位於深圳南山區的科興科學園中，歷時三年，從江西遷移至此處。（小紅書＠叮洛涵）

大夫第，其實並不是該古建築特有的名字，而是一種統稱——「大夫」是指有一定品級的文官，一般為五品以上，「第」是住宅，「大夫第」便是指文官的居所。

而在深圳科興科學園中的大夫第，則是一座清代文官居所，始建於康熙三十七年（1699年），距今已有300多年歷史。

大夫第佔地約300平方米，整體造型古樸典雅，建築布局為「一進兩堂、每堂兩層」，外牆是精美的馬頭牆，這種獨特的牆垣，既可當作裝飾用途，又能防風防火，兼具美觀和實用性，充分彰顯贛派建築特色。

為甚麽一座廣東古建築會擁有贛派建築特色？這是因為大夫第其實是從江西來的。

大夫第堂屋中間有個天井，寓意「四水歸堂」，意思是納四方之財入府。（視覺中國）

大夫第内，到處可見以磚雕、木雕、石雕為主的雕刻藝術，刻有花鳥蟲魚、神話故事等圖案，栩栩如生，十分精美。（小紅書＠double園遊記）

由江西遷移至深圳的大夫第，建築採用「一進兩堂、每堂兩層」的布局，原是清代文官的居所，古樸典雅。（小紅書＠double園遊記@）

除了馬頭牆，大夫第的高牆、飛檐、峭壁也遍布着精雕細琢的磚雕、石雕、木雕，氣派之餘又不失靈動。在大夫第堂屋中間還有個天井，除了具有採光和通風的作用外，還有一層特殊的寓意——「四水歸堂」，意思是將四方的財富納入府中，頗具特色。

歷時三年 大夫第如何從江西搬到深圳？

大夫第的原址位於九江市都昌縣鄱陽湖附近，整座建築群究竟是如何搬到深圳的呢？

遷移過程非常複雜，需經過編號、拆卸、組裝等多道工序。每一塊木頭、磚頭上都編有號碼，再有專人編號及安裝，隨後上屋頂分批取瓦，按步驟先取木楔（用於提高榫卯的牢固程度），再取天花板主體、卸瓦楞（瓦頂組件之一）、取天井。

航拍下的深圳大夫第。（小紅書＠嘟嘟味嘟嘟）

到拆橫樑時，需按照編號，從屋前至屋後的順序開始拆卸，每取一樑時，都需要仔細綁好固定，再緩緩放倒，進行保護性包裝，待所有拆卸工作完成後，最後就能運送至園區進行復原組裝。

盛夏來臨，鳳凰花如火焰般綻放在大夫第的贛派建築群之間，美不勝收。（小紅書＠double圓遊記@）

歷經三年，大夫第的一磚一瓦、一石一木皆按原樣逐一復原，既成為科學園的一處鬧中取靜的「後花園」，更是一座訴説百年歷史的建築博物館。

每年初夏時分，大夫第前種植的的鳳凰花樹上都會開滿艷麗的花朵，把園區四周都染成火紅一片，自然生態與鋼筋水泥完美共融，構成一幅和諧的畫卷。

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