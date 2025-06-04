女子騎電單車遇到血友病小孩衝向車頭　事後要求47萬賠償

近日，廣東中山市的薛女士在網絡發文稱自己在2023年8月遭遇了一起血友病小孩「鬼探頭」交通事故，後續家人更跟她要求高額的醫療費。



薛女士稱自己晚上騎電動車下班回家時，路上遇到一對母子手牽手過馬路，於是便在距其10米時開始減速，不料減速到二人身後時，小孩突然以極快的速度撞向她的車頭，將她撞倒在地，自己也一併摔倒。



事發後，薛女士立即陪小孩家長前往醫院就診，小孩被診斷出左枕骨骨折等顱腦外傷及遺傳血友病，當即安排急救手術，由薛女士墊付約3.5萬（人民幣，下同）的手術費。

術後，薛女士被交警大隊判定為主責，小孩家長開出高達47萬元的索賠，將小孩治療遺傳血友病的日常維護醫藥費，一併計入事故索賠金額且隨時間推移不斷增加。

薛女士陪同小孩和家長到醫院就診，先支付了3.5萬元的醫藥費。（荔枝新聞）

事發監控錄像。（網絡圖片）

事發監控錄像。（網絡圖片）

薛女士稱，因事發路段監控只能拍到自己減速前的畫面，交警大隊基於此判定自己主責或本就不公平。

其次，司法鑒定機構早已鑒定小孩的血友病與本次車禍無關，小孩也已出院複學，但小孩家長卻一直拿「車禍致小孩血友病加重」為由找其索賠，令她無法接受。她透露，本案將於6月24日正式開庭審理。

網民則認為影片中可以明顯看到女子已經減速但小孩卻朝車頭撞去，發現小孩倒地後，家長也慢慢地走過去絲毫不慌張，認為是「明顯碰瓷」，批評小孩的家長透過假車禍來賺取醫藥費。

網民點睇：

看影片明顯碰瓷，如果最後還是要賠的話，會開啟不好的先例。

雖然同情小孩生病，但非常鄙視這些家長，沒有照看好小孩，雖然生病了直接去碰瓷可以把生病的錢也都索賠了，這世界都亂套了。

