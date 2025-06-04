深圳21歲女30樓墮下身首異處 警確認屬輕生指女子有精神病史
撰文：許祺安
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近日有深圳市民發帖指在路上驚見人頭，據深圳龍華警方通報，6月2日，一名21歲女子在龍華區附近大廈高處墮下，當場死亡。警方指女子墮下過程中碰撞平台圍墻導致軀體受損分離。
近日有深圳網民發帖稱買完咖啡，在回家路上驚見人頭，「整個人如墜冰窟」。據警方通報，2025年6月2日9時許，陳某某(女，21歲)在龍華區寧遠路附近某大廈高墜，當場死亡。
警方經現場勘查、走訪調查、視頻排查證實，陳女於6月1日從外省來深，6月2日7時30分許，陳女步行至該大廈，獨自乘電梯到30樓徘徊停留。8時51分，陳女自行翻越樓梯間窗戶跳下，墜落過程中身體碰撞6樓平台的圍牆邊緣導致軀體受損分離。
據調查，死者曾在居住地醫院確診精神障礙疾病並接受治療。目前，已確認陳女是輕生，排除刑事案件。
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