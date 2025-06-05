湖南某磚廠涉僱用智障人員打工　5人獲救負責人被控制

湖南岳陽臨湘市一間磚廠僱用智力障礙人員工作，有工人稱從未收到工資，「沒錢，給飯吃」。臨湘市公安局接報後到場，救出5名疑似智障人員，並將該公司負責人等5人依法控制。



《大象新聞》報道，知名打拐志願者上官正義介紹，位於聶市鎮民主村的臨湘市艷飛建材有限公司，有包工頭控制數名疑似智力障礙人士搬磚。他們大多來自雲南和貴州交界的村莊，年約40至50歲，平時很少與人溝通交流。

湖南某磚廠涉嫌用智障人員從事重體力勞動。（微博＠上官正義）

其中一名智障人員。（微博＠上官正義）

廠區工作人員稱，工人都是外判，由工頭帶領工作，工廠24小時不間斷生產，每7人為一個班，每班工作12小時，日薪300元（人民幣，下同）。至於是否有疑似智力障礙的工人時，工作人員則稱，「太聰明的不會來這裏幹的，這是辛苦活。倒也不是智障，就是傻傻的，不會說普通話」。

警方接報到場後，將大批工人帶回派出所錄口供，其中3人疑似有智力障礙，他們沒有身份證，具體戶籍信息不詳。

一名來自廣東化州的付姓工人稱已在磚廠工作3年，但從未收到工資，「沒錢，給飯吃」。另一名被叫做「水牛」的工人在溝通時總低頭笑，當聽到「警察叔叔保護你們，送你們回家」之後，他依然扭頭咧嘴笑。問及年齡時，他笑著說自己「13歲」。

警方截獲逃離的人員。（微博＠上官正義）

6月4日，臨湘市公安局發布通報稱，2025年6月4日12時32分，警方接報稱臨湘市艷飛建材公司（磚廠）涉嫌利用智障人員從事體力勞動。接報警後，公安機關迅速出警，解救疑似智障人員5人，並將該公司負責人等5人依法控制。目前，案件正在抓緊偵辦中。