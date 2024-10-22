有片｜河南9歲仔讓正餐給智障母自己食剩菜　感動全網物資堆滿屋

內媒《新京報》報道，近日河南一名小學二年級男孩把食堂打來的午飯帶給智力障礙的媽媽，自己卻在食堂撿別人吃剩下的骨頭吃，感動全網。影片曝光後，男孩家中現已堆滿網友的捐贈物資。



河南9歲仔將正餐讓給智障母自己食剩菜。（影片截圖）

河南9歲仔將正餐讓給智障母自己食剩菜。（影片截圖）

近日，河南南陽淅川縣毛堂鄉二年級男孩把食堂打來的午飯帶給智力障礙的媽媽，自己卻在食堂撿別人吃剩下的骨頭吃，事件被老師發現後拍片傳上網，引發網民關注，不少愛心人士向男孩一家捐贈物資，目前已經堆滿房屋。

河南9歲仔將正餐讓給智障母自己食剩菜。（影片截圖）

河南9歲仔將正餐讓給智障母自己食剩菜。（影片截圖）

感動之餘，不少網民提出質疑：「扶貧還得靠網友？」「孩子真的是天使孩子，讓人感動，但背後的問題想想有點可怕：如果沒人曝光，這家人是不是還會一直吃剩飯？智障的媽媽是從哪裏來的？是自願還是強迫生孩子？」「調查下當地的婦聯之類的機構有沒有幫扶，這應該屬於這個範圍吧」。

河南9歲仔將正餐讓給智障母自己食剩菜。（影片截圖）

河南9歲仔將正餐讓給智障母自己食剩菜。（影片截圖）

據《津雲新聞》 報道，毛堂鄉政府工作人員回應稱，他們一直都很重視，網民對他們有誤解。據悉，男孩一家屬於特殊家庭，父親因為車禍去世，家中有兩個姐姐和媽媽，媽媽有一些智力殘疾。而據這名政府職員稱，男孩一家已享受了相關的幫扶政策，包括一日三餐都是免費提供。