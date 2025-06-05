東莞漢湖邊散步踩中蛇　遭咬傷後忍痛拍照　專家：助醫生辨認

廣東東莞一名37歲黃姓男子周二（3日）在松山湖邊散步時，無意中踩中了一條小青蛇，並被其咬傷右腳大拇指。期間，他忍痛給小青蛇拍了張照片，然後自行報案，目前還在醫院治療。此前，專家曾提醒，如果不幸被蛇咬傷，有條件者最好拍攝致傷蛇的照片，供醫生救治時辨認。



黃先生向內媒《極目新聞》表示，松山湖邊有一條綠道，事發當晚他穿著涼鞋在散步時，由於光線比較暗，他沒注意到路邊狀況，直到腳趾感覺像被「釘子」釘了一下，很痛，才注意到路上有一條不大的小青蛇，並意識到自己被蛇咬了。

他稱，自己當時忍著痛給小青蛇拍了張照片，然後撥打了120，不久被送到東莞松山湖東華醫院檢查治療。他還透露，醫院當時沒有血清，而是從其他地方調來血清注射。

畫面顯示，黃先生右腳大拇指上有兩個明顯的小眼。目前，他的傷情穩定，處於消腫止痛階段。

此前，專家提醒，如果不幸被蛇咬傷，第一時間的應急處置很重要。被咬傷後要立即遠離被蛇咬的地方，盡量保持冷靜，切忌慌張奔跑，否則血液循環會加速，蛇毒經過血液循環侵入人體也會加速。建議可以用繩子或者把衣服撕成布條進行傷肢局部環紮，盡快送往有條件治療毒蛇咬傷的醫院治療；並要盡量記住蛇的基本特徵，有條件者最好拍攝致傷蛇的照片，供醫生救治時辨認。

延伸閱讀：女遊客三亞疑遭毒蛇咬死 市醫調委：其首診醫院無抗蛇毒血清

27歲女三亞旅遊遭毒蛇咬傷送醫後不治。（百姓關注）

據早前報道，6月1日，一名女子在海南三亞旅遊時，也在花壇附近被毒蛇咬傷腳趾，因事發夜晚，並未找到蛇。到醫院後，家屬已經告知醫院可能是遭毒蛇咬傷，但醫院表示不一定，稱可能是其他蚊蟲叮咬或蜈蚣咬的。事主隨後出現併發症昏厥抽搐，於6月2日凌晨轉院去另一家醫院後身亡。家屬質疑，首診的三亞中心醫院存在誤診、延誤治療，以及後續接診的三亞四二五醫院搶救措施不當。

親屬還稱，事主在第二家醫院注射血清，沒能挽回。三亞市醫調委獲悉，三亞僅個別醫院儲備抗蛇毒血清，被毒蛇咬後需知道蛇的種類才能匹配血清。