內地女大髀長出「紅色蟒蛇紋」　求醫後原來係手提電腦放腿上惹禍

手提電腦族要注意了！



內地浙江省一名20多歲女性，長期把手提電腦放在腿上，豈料腿上竟長出「蟒蛇紋」，醫師表示這是因皮膚長期接觸低熱造成的「火激紅斑」，籲民眾注意。

內地浙江省一名20多歲女性，長期把手提電腦放在腿上，豈料腿上竟長出「蟒蛇紋」（微博@錢江視頻）

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《錢江視頻》報導，浙江省中醫院皮膚美容科副主任羅宏賓，近日收治一名20多歲女性患者，腿上出現很明顯的網狀紅斑，問診之後發現，原來她平日喜歡把手提電腦放在腿上工作。

醫生表示，這是長時間接觸低溫熱源所造成的「火激紅斑」，火激紅斑是由於皮膚長時間暴露於不足以引起燒傷的低溫熱源下，逐漸形成網狀紅斑，以及紅褐色色素沈澱與毛細血管擴張，雖無明顯疼痛，但影響美觀，且治療起來需時較長。

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至於「火激紅斑」能否治癒，醫師指出，所幸女子發現得早，局部使用藥膏，並避免頻繁接觸熱源，早期發現能夠逐漸痊癒。

除了手提電腦，取暖物品也可能造成「火激紅斑」，江蘇省一名70多歲老婦，近日發現自己手和腿出現一大塊網狀黑紅色花紋，嚇得趕緊就醫，醫師診斷後確診是「火激紅斑」，問診後發現，原來老婦長期用熱水袋取暖，需治療半年左右才能痊癒。

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