女子三亞旅遊疑遭毒蛇咬死後續：搶救記錄曝光　專家稱銀環蛇惹禍

6月1日，一名女子在海南三亞旅遊時遭疑似毒蛇咬傷，送院後不治。家屬質疑醫院處置不當釀悲劇，三亞市衛健局介入調查。6日，三亞市衛健委通報調查進展。據通報，患者在首診時未明確提及被毒蛇咬傷，目前相關部門正與家屬溝通屍檢事宜，以進一步查明死因。事件引發社會廣泛關注，家屬與醫療機構對是否告知「毒蛇咬傷」存在分歧，蛇傷專家指出，銀環蛇咬傷症狀較為明顯，但非專業蛇傷醫院的經驗不足可能影響診斷與救治。



據衛健委通報，6月2日淩晨，受害人付某某與男友步行返回酒店途中，右腳第二腳趾被不明生物咬傷。傷後，付某某使用手機照明查看，未發現致傷生物。淩晨1時05分，付某某到達三亞中心醫院急診科就診，主訴被不明物體咬傷後出現惡心嘔吐、右下肢麻木等症狀，病史中提及一天前有急性咽喉炎，但未明確表示被蛇咬傷。

死者生前照。（網上圖片）

死者生前照。（封面新聞）

三亞中心醫院急診科檢查發現，患者右腳第二腳趾有兩處模糊齒樣咬傷，傷口間距約1厘米，無明顯紅腫或滲液。根據患者自述及體徵，醫生初步診斷為「足部蟲咬傷」或「不明物咬傷」，給予抗破傷風免疫、靜脈輸液等對症治療，並留院觀察。淩晨3時24分，患者出現舌部麻木等症狀，病情加重，醫院於3時35分將其轉入搶救室，懷疑毒蛇咬傷。4時06分，患者被轉送至具備抗蛇毒血清儲備的某戰區醫院。

據戰區醫院病歷，患者於6月2日4時28分到達，入院時已出現躁動、呼吸急促、血氧飽和度下降等症狀。院方診斷考慮為銀環蛇或眼鏡王蛇咬傷，立即給予抗銀環蛇毒血清靜滴、補液、升壓等治療，並準備氣管插管及呼吸機輔助。4時58分，患者突發心跳、呼吸驟停，隨即進行心肺復蘇、氣管插管等搶救措施。搶救過程中，醫護人員發現患者喉頭水腫，咽喉及氣管內有暗紅色液體。經兩個半小時搶救，患者心電圖持續呈直線狀態，於7時21分被宣布臨床死亡。

死者傷口。（封面新聞）

死者傷口。（封面新聞）

轉院診斷。（封面新聞）

死者男友張鵬向媒體表示，事發後他背著女友返回酒店清洗傷口並試圖擠出毒血，女友曾用手機搜索三亞中心醫院信息。抵達醫院時，女友尚能言語，向醫生提及可能被毒蛇咬傷，並展示傷口，但醫生表示「不排除毒蟲咬傷」。在治療過程中，女友症狀加重，出現意識不清，第二次血檢後醫生才建議轉院。

家屬認為，就診大廳環境嘈雜，監控錄像對話不清，可能導致醫患溝通誤解。他們正在嘗試解鎖死者手機，查詢是否曾搜索「毒蛇咬傷」相關信息，以釐清事實。家屬強調，傷者出於恐懼應會向醫生提及毒蛇咬傷的可能性。

溫州市蛇類研究所所長陳俊標表示，根據患者症狀（如傷口無腫脹、舌頭發麻、全身不適、喉頭水腫等），高度懷疑為銀環蛇咬傷。銀環蛇屬神經性毒蛇，咬傷後傷口無明顯腫脹，但會導致麻痹、呼吸困難甚至心跳停止，與血液性毒蛇（如五步蛇）的症狀有明顯區別。陳俊標指出，神經性毒蛇咬傷主要依賴症狀判斷，而血液性毒蛇咬傷可通過血液檢查快速確診。

銀環蛇屬神經性毒蛇，咬傷後傷口無明顯腫脹，但會導致麻痹、呼吸困難甚至心跳停止。（hongkongsnakeid.com）

陳俊標認為，若患者第一時間前往專業蛇傷醫院，及時進行氣管插管、呼吸機輔助及對症血清治療，或能阻止病情惡化。然而，非蛇傷專科醫院的醫生缺乏相關經驗，可能延誤黃金搶救時機。他建議，接診不明生物咬傷時，醫生應立即聯繫專家協助診斷。

陳俊標提醒，銀環蛇多在平原水邊草叢出沒，雨後常現身路中間，而網傳的雄黃等防蛇方法效果有限。旅遊時應穿厚鞋褲，避免前往危險區域，並提前查詢當地蛇傷專業醫院。如不幸被咬，應拍下蛇的照片，用清水沖洗傷口，適度綁紮傷口上方，並迅速前往專業醫院就診。

目前，三亞市衛健委已封存病歷並展開深入調查，事件進展仍待進一步公開。