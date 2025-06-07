國足世界盃出局｜剩一場賽事觀眾無法退票　怒批「錢丟河裡」

中國國足5日在客場0比1輸給印尼隊，他們已經無緣美加墨世界盃。但根據18強賽賽程，中國男足仍有一場比賽未踢，就是6月10日19時在重慶舉行的和巴林隊的比賽，承辦本場比賽的重慶龍興足球場是一座專業足球場，設有6萬座席，多數票都已經售出且在5月27日開始已經無法退票。



對此，內地不少網民痛批，「去看國足等於把錢丟河裡」，據了解，該場的票價最高1380元（人民幣，下同），不過亦有不少網民表示，「期待對戰巴林有亮眼表現，願意再期待下個四年。」



中國男足仍有一場比賽未踢，就是6月10日19時在重慶舉行的和巴林隊的比賽。

據了解，該場比賽票價有六種，介於280元人民幣至1380元之間。5月23日下午，球票正式發售，開售不到五分鐘，多個檔位的球票就已經顯示售罄。

球票發售的時候，國足18強賽最後一戰是榮譽戰還是生死戰尚是未知數，但不少球迷仍選擇購買這場比賽的球票。但根據退票規則，在5月23日至5月26日之間，該場球票可以免費退，但從5月27日起，就不再接受退票了。

在國足輸給印度後，許多觀眾對於國足的表現非常失望，批評「「最高檔票價1380元，一家三口可以吃一頓很不錯的飯了，去看國足等於把錢丟河裡」、「現在花錢買票看國足比賽的都是什麼人，錢大概都是大風颳來的吧」、「我從20幾歲就看男足，我都70多了！50多年了！盼白了頭，男足仍未出頭」。

但亦有網民緩頰，稱期待國足會有亮眼表現，下個四年能夠好好重組陣容。

國足作客負印尼0：1。（新華社）

網民點睇：

四年又四年，上次看球還是跟我爸一起，馬上我都快要當爸了，還是這個鳥樣，還要等多久?

比起輸球，看不到希望，才更悲哀。

另一方面來說，國足是準備2030世界盃最早的隊伍。

國足雖無緣此次世界杯，但過往亦有亮點，期待後續能調整提升。

說幾句恨鐵不成鋼的話都要被罵得很慘，以後都不會評論國足了，你們就繼續慣著那些體系和隊員嗆。一句話，不將以往的一直失敗的方式打破重建，真的沒有機會。



官媒：國足的水平愈來愈水

值得關注的是，國足確定無緣2026世界杯，人民日報旗下新媒體《俠客島》6日發文，以最近很紅的「蘇超」對比評論國足的表現稱「出圈的『蘇超』，出局的國足」，《北京日報》則批評「國足的水平愈來愈水」。

國足備戰對印尼。（新華社）

《俠客島》指出，早在2015年，江蘇就創辦了省級業餘足球聯賽，即後來的「蘇冠」。文中提到，「十年『蘇冠』少人問，一朝『蘇超』天下聞」，稱「蘇超」主打全民化，沒有天價球星，只是一群愛足球、愛家鄉的人，為城市榮耀而戰，「希望這樣的『蘇超』精神會給中國足球帶來更堅實的基礎。」

北京日報則「五問國足」：一問是「國足需要什麽樣的球員？」；二問是「國足需要什麽樣的教練？」三問是「國足需要什麽樣的聯賽？」；四問是「國足需要什麽樣的青訓？」；五問則是「國足需要什麽樣的球迷？」

據了解，目前輿論檢討主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）的聲音再起。伊雲高域在賽後新聞發布會上稱，晉級世界杯正賽是中國足球過去20多年來一直奮鬥的事情，「但我們沒有成功，我作為主教練肯定要承擔非常大的責任」。