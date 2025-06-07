中國最古老龍船已593歲　收藏在哪？不腐秘訣是什麼？

端午划龍舟，是中國傳統民俗之一。那麼中國最古老的龍船「年紀」有多大？收藏在哪裏？數百年不腐的秘訣是甚麼？



最古老龍船有哪三「老」？

中國現存最古老的龍船藏於廣東省佛山市大瀝鎮鹽步鄉，叫做「鹽步老龍」，其來歷可追溯到明宣德七年（1432年），距今（2025年）已有593年歷史。

「鹽步老龍」全長36.8米，有68個座位，重約4噸。船中的白色羅傘，代表所供奉的龍神「五顯華光大帝」。（視覺中國/當代中國授權）

珠三角龍船千千萬萬，為甚麼這艘龍船有「老龍」之名？廣東省地方志辦公室编纂的《全粵村情》一書中記載，「鹽步老龍」有三「老」：一是資格老，已有近600年歷史；二是姿態老，100多年來從未參與龍舟比賽，只做遊龍表演； 三是「形態老」，龍舟的龍頭裝飾有「白色長鬚」，在珠三角實屬罕見。

「鹽步老龍」龍頭的「白色長鬚」在珠三角龍舟中非常罕見。（視覺中國/當代中國授權）

數百年來，這艘木質龍船，為甚麼能保持完好如初呢？

與材質和保存方法有關。

龍船以坤甸木製成，這是一種耐用、抗腐蝕、抗蟲蟻的木材，不怕水浸潮濕，但不能在太陽底下暴曬。

當地村民平時將龍船藏在河湧中，用河泥覆蓋，歷經數百年而不腐爛。

2025年5月17日，佛山舉行「起龍」儀式，593歲的「鹽步老龍」重現水面，迎接端午節。（視覺中國/當代中國授權）

最古老龍船與活化的老城

每年端午節前，村民會舉行「起龍」儀式，讓「鹽步老龍」重出水面，用藤草擦去船身污泥，進行檢查、修繕，並在船身反復塗抹豬油，起到保護作用。

龍船出水之後，當地還會舉行拜華光、遊三河、食龍船飯等一系列活動。端午過後，龍船又被重新埋入河底，等待下一年的見面。

2025年5月17日，村民為「出水」的鹽步老龍擦去船身上的污垢。（視覺中國/當代中國授權）

「鹽步老龍禮俗」於2012年被列入廣東省級非物質文化遺産項目名錄，於2013年被評為第一批中國體育非遺保護與推廣項目。

大瀝鎮早前提出打造「鹽步老龍1432」項目，以這條1432年誕生的龍船為核心，活化百里老龍示範區、南海酒廠等舊街區，打造「一湧兩街五園十三景」等，預計於2025年6月向公眾開放。

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