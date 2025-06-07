Balenciaga推｢北京烤鴨包｣　售價逾1.5萬　網民：15元都要考慮下

法國奢侈品牌Balenciaga（巴黎世家）近年發布多款產品，被指設計十分抽象。近日，品牌再上新「北京烤鴨包」，售價達到15500元（人民幣，下同），引發廣泛爭議，網民紛紛表示，「土到極致就是潮」、「醜到極致就是時尚」。



Balenciaga上新「北京烤鴨包」。（新浪財經）

「北京烤鴨包」售價15500元人民幣。（網上圖片）

「北京烤鴨包」同系列鎖匙鏈掛飾。（網上圖片）

網上圖片顯示，「北京烤鴨包」外觀為紅色長方形，包上有品牌名稱、「北京烤鴨」四個字，以及北京烤鴨圖片，包的封口處有拉鏈。

據Balenciaga北京SKP門店工作人員介紹，店內確實在售「北京烤鴨」系列包，一款為手拿包，另一款為鎖匙鏈掛飾。

該工作人員指，手拿包專櫃售價15500元，只在Balenciaga北京地區門店限量銷售，「這款賣得非常不錯，5月27日開售以來賣了近20隻，現在店內僅剩一隻全新的。」

該工作人員續稱，目前中國區官網在售的「北京烤鴨」系列僅有鎖匙鏈掛飾，售價6500元，且是缺貨狀態。

網民點睇：

「還行，不坑窮人。」

「洗錢都沒這麽離譜的。」

「這造型，15塊錢我都要考慮下。」

「真的是江郎才盡了，推出的都是令人驚嚇的作品。」

「電詐看了都點讚，可真是夠『能』的，還是你們會掙錢。」

