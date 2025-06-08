00後女無法正常進食　自學插胃管感動網友　凱特王妃曾被曝患同病

遼寧遼陽一名25歲的徐姓女子，因患克羅恩病無法正常進食，近日在網絡平台分享自學插胃管進行鼻飼治療的片段，展現堅韌精神，引發網友廣泛關注與讚賞。畫面中，徐女神態自若地將醫用塑料管緩緩插入鼻孔，輔以多次喝水，成功完成插管過程，引來網友紛紛留言祝福，「好勇敢的女孩」、「祝早日康復」。



徐女士向內媒透露，她今年4月確診克羅恩病，此前長期飽受腹脹、腹瀉等症狀困擾。2022年，她曾因腸結核接受肛瘺手術，但症狀近期復發，每日腹瀉十餘次，伴隨腸道潰瘍、梗阻及狹窄。4月手術後，醫生建議她暫停正常飲食，改用鼻飼營養液補充能量。

醫生建議她暫停正常飲食，改用鼻飼營養液補充能量。（極目新聞）

為此，徐女士通過影片教程自學插胃管技術，每天輸入三瓶營養液，維持身體所需。她表示，輸液後會有飽腹感，但未來三個月無法進食，需定期複查康復進度。據悉，營養液費用經醫保報銷後，每年約需2萬元人民幣。

徐女士通過影片教程自學插胃管技術，每天輸入三瓶營養液，維持身體所需。（極目新聞）

徐女士通過影片教程自學插胃管技術，每天輸入三瓶營養液，維持身體所需。（極目新聞）

公開資料顯示，克羅恩病是一種慢性炎症性腸道疾病，可影響消化道任何部位，常見於回腸末端和結腸，症狀包括腹痛、腹瀉及體重下降，嚴重時可能導致腸道狹窄或穿孔。目前，該病無根治方法，主要通過藥物控制病情。據2024年英媒報道，英國凱特王妃也可能患有此病。