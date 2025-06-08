成都鬧市網約車失控連撞多車　目擊者：單車被輾成兩截，有人受傷

6月7日晚，成都錦江區海椒市街發生交通事故，多車受損。有目擊者稱，肇事車輛連撞多車，警方到場後，司機稱因車輛失控無法剎車才釀禍。

6月8日，警方通報稱，事故導致3人受傷、5輛汽車受損；肇事司機因操作不當致車輛失控，排除其酒駕、毒駕嫌疑，現已被警方依法控制。



《封面新聞》報道，事發地點附近一商店員工稱，海椒市街有不少做宵夜的商戶，因此街上有很多車輛來往。6月7日晚上11時許，一輛白色網約車突高速在路上駛過，接連撞上幾輛車和幾輛共享單車，被撞的汽車不同程度受損，有私家車的車門被撞變形，有共享單車被輾成兩截，此外還有人受傷。

肇事車輛的車頭損毀。（封面新聞）

另一位目擊者稱，事發後交警等迅速趕到現場處置，肇事司機稱車輛失控，無法剎車才導致事故發生。

有私家車的車門被撞變形。（封面新聞）

有共享單車被輾成兩截。（影片截圖）

6月8日，成都市公安局交通管理局通報稱，6月7日晚上11時06分許，錦江區海椒市街發生交通事故，一輛小型汽車與同路段的一輛單車及4輛小型汽車發生碰撞，造成單車騎行者骨折、2名駕乘人員輕微受傷，一輛單車及5輛小型汽車受損。

警方接報後迅速到場，協助120救助傷者，並將54歲肇事司機任某某依法控制。經初步調查，已排除任某某酒駕、毒駕嫌疑，事故是任某某駕駛過程中操作不當，導致車輛失控造成。目前，公安機關正依法進一步調查處理中。