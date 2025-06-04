有片｜河南四輪車失控撞入餐廳　11歲姊姊飛身勇救歲半妹

6月1日，河南周口市有司機開車失控撞入餐廳內，在千鈞一髮之際，店主的大孫女飛身勇救1歲半的妹妹。



影片顯示，一名男司機駕駛四輪車撞破玻璃門，徑直撞向一名在餐廳內蹣跚學步的女童，原本在畫面左方的少女本能後退躲避後，下一秒衝前救起女童。

餐廳老闆李先生介紹，事發於6月1日下午1時許，肇事司機一家到其餐廳吃飯，司機稱女兒購入新電車，欲駕駛試試，「他說他上去開，一開就把油門當成剎車，直接撞到屋裏了」。

一名男司機駕駛四輪車撞破餐廳玻璃門。（影片截圖）

11歲的姊姊衝前救妹妹。（影片截圖）

11歲的姊姊衝前救妹妹。（影片截圖）

四輪車險撞倒兩人。（影片截圖）

李先生表示，「就差那一秒之間的事，這個車就撞過來了，當時大孫女非常的勇敢，她說我看見那個車過來了，當時我想跑，我又一想我妹妹還在那兒，趕緊又去抱妹妹去了」。

李先生稱，大孫女今年11歲，小孫女才1歲半，事後家人都表揚了大孫女，「孫女的這個行為讓我都感覺到敬佩。（家人們）就帶她吃個飯，給她買買衣裳，鼓勵鼓勵她」。