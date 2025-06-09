陸軍少校連救5人一度昏迷　母含淚憶述：磕頭後跳湖救最後一人

6月6日，河南商丘一對夫妻在湖邊爭吵期間不慎落水，3名男子跳湖救人卻被困深水區，剛好路過的現役軍人張偉跳湖連救5人後陷入昏迷，幸接受治療後已無大礙。



內地傳媒報道，目擊者稱，當時張偉救到第4個人時已經沒有力氣，卻不顧岸上媽媽的勸阻，又沖下去救人。

張偉跳湖救人。（影片截圖）

張偉跳湖救人。（影片截圖）

目前，張偉已經從深切治療部轉至普通病房，身體已無大礙，正在康覆中。被救的3名男子專程到醫院致謝，張偉卻表示「你們明知自己水性不好，還挺身而出去救兩名落水者，一樣值得我學習，給你們敬個禮！」。

張偉母親含淚憶述兒子連救5人的細節，提到兒子不顧其苦苦勸阻，在救出4人、自身力氣幾乎耗盡的情況下，向她磕頭後又毅然返身跳入湖中救出最後一人。

獲救者到醫院向張偉表示感謝。（影片截圖）

張偉母親含淚憶述兒子連救5人的細節。（影片截圖）

張偉母親含淚憶述兒子連救5人的細節。（影片截圖）

張偉是陸軍某部少校軍官。他表示，自己作為一名軍人，保家衛國、守護人民是職責所在，在危急時刻，挺身而出是本能反應。雖然當時非常危險，事後也感到有些害怕，但自己所在部隊黃宗德老英雄的精神激勵著自己不能放棄。

張偉是陸軍某部少校軍官。（影片截圖）

黃宗德是中國人民解放軍原52824部隊副師職顧問，先後參加了渡江戰役、江西剿匪和抗美援朝戰爭，屢立戰功，被授予「二級戰鬥英雄」榮譽稱號，榮獲勝利功勳榮譽章，並被朝鮮授予「一級國旗勳章」。2024年9月，黃宗德獲頒中華人民共和國國家勛章。