老闆投資黃金賺千萬全分員工！清潔工都有份　霸氣喊：要再賺1億

山西榮河1+1生鮮超市員工們近日開心分享，因老闆劉總投資黃金獲利，將賺到的1000萬元（人民幣，下同）全數分給2040員工，連清潔人員、製作員工餐的廚房人員也都能獲得該筆獎勵，入職兩年者可獲得10000元，事件引發許多網民羨慕，更有網民盛讚「你值得賺這麼多錢」、「老闆會有福報的」。



對話紀錄截圖顯示，劉總寫道，「我開會的時候總說，要把錢分給大家，但近幾年為了擴店，一直沒有閒錢做這件事，時間久了，我都覺得那番話像洗腦的謊言，幸運的是，這期間黃金暴漲，我買的黃金盈利1000萬，終於可以分給大家了，我很開心，不知道大家開不開心。」



超市員工們開心分錢。（微博）

超市員工們開心分錢。（微博）

據了解，分發規則為，入職2年以上的老員工，每人1萬元，包括清潔人員、後廚人員；1年以上未滿2年者，發放2000元旅遊補助金，及放2天旅遊假；剛入職未滿1年員工，發放1000元旅遊補助金，及放2天旅遊假。

劉總接受內媒採訪時則表示，之前超市賺的錢都用在超市的擴店上，這次因為投資黃金賺了千萬，「財富應該共享」，他更強調，自己不是為了讓員工拼命幹才發錢的。他更說道，未來目標是賺一個億，也會再把錢分給員工。

分發規則為，入職2年以上的老員工，每人1萬元，包括清潔人員、後廚人員；1年以上未滿2年者，發放2000元旅遊補助金。（微博）

一名店長表示，她的門市49名員工都分到錢，她拿到的是1萬元。另一名店長則稱，發放標準如截圖那樣，她店裡有92名員工，有53人拿到了1萬元，店裡的清潔工和廚師都不是外包的，所以也包括在內，「員工們分到錢，工作也賣力了」。目前，該連鎖超市在運城和鄭州共有33家門市，其中運城市有1500多名員工。

該店長還表示，平常老闆就會給每位員工的父母發年底慰問金，「已發放兩年，第一年是500元，第二年是1000元。」

網民點睇：

這麼好的老闆我什麼時候才能遇見。

留下了羨慕的眼淚。

為我們大運城豪氣老闆讚一個。

都是有大福報的人。

