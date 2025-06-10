國足不濟「蘇超」卻意外爆紅！江蘇13城市辦草根聯賽　票房遭秒殺

中國國足在世界盃亞洲區資格賽中0比1輸給印尼，連續7場比賽都慘遭失利，這也意味着中國隊長達24年都無緣晉級世界盃，令中國球迷們感到十分氣憤和失望。



然而，就在中國國足陷入低谷之際，江蘇省的地方足球聯賽「蘇超」卻意外爆紅。即使下着雨，比賽現場仍然座無虛席，觀眾的掌聲和尖叫聲此起彼落。「蘇超」由江蘇省13個城市各組一支球隊，516名球員來自各行各業，從老師、學生到工程師、外送員，年齡從16歲到40歲不等。

一位南京球迷表示：「我第一次來現場看足球，覺得氛圍特別好。」另一位南京球迷則說：「之前上一次的時候沒有搶到票，這一次好不容易搶到了。」

網民於社交平台上熾熱地發佈及討論有關「蘇超」的話題：（按圖了解）



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「蘇超」賽事比拼的是地方榮譽，沒有商業炒作，球員們全力以赴，熱血拼搏的精神讓「蘇超」一炮而紅，吸引了超過18萬名球迷前來觀賽。南京市足球隊領隊王旭宏表示：「觀眾人數遠遠超過我們的預期，本來我們預期是在1萬人左右，結果在門票發售的時候，比如第三輪發放門票的時候，3000張票2分鐘就搶光了，確實是一票難求。」

由於「蘇超」實在太過火熱，原定的比賽場地已經不敷使用，南京、蘇州等城市紛紛請求更換大球場。而球迷的湧入也帶動了觀光消費，官方預測，為期5個月的賽季將創造高達3億人民幣（約港幣3億3千萬元）的經濟效益。王旭宏表示：「酒店基本上全部滿房，包括周邊的星級酒店的入住率，基本上也達到了80%以上。」

為了刺激消費，江蘇各地也紛紛推出優惠措施，例如憑球賽票根可以免費遊覽景區，或是兌換餐飲優惠券等，讓這場足球賽事不僅踢出了人氣，也踢出了財氣。

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