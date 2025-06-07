河南「村花」網紅突發急性腦梗亡　年僅34歲發病前還在幫忙務農

中國河南省一名「村花」網紅侯麗麗近日傳出死訊。她因突發急性腦梗去世，享年34歲。有網友就發現，侯麗麗去世一周前才在社群媒體更新幫母親務農的影片。



根據陸媒報導，侯麗麗的前夫王路軍在社群平台上發布了多部影片，悲慟表示自己陪在前妻身邊多日，仍未能救回她，「你昏迷三天三夜，我三天三夜沒咋合眼，兩個孩子那麽小，你不能丟下他倆」。

河南「村花」網紅侯麗麗去世。（微博圖片）

如何區分梗塞型和出血型腦中風（按圖看清👇👇👇）

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據悉，侯麗麗和王路軍育有2子。前夫也是位小有名氣的網紅，在抖音約有200多萬粉絲，經常分享農村生活。

王路軍透露兩人相識16年，離婚後已2年沒見面。他表示，「我拼盡全力也沒有把你拉回來，不能說做的仁至義盡，我做到了問心無愧」。

侯麗麗發病前發布了務農的影片。（微博圖片）

報導稱，侯麗麗在發病前還PO影片稱，自己淩晨4點起床幫母親割麥子，畫面中的她大汗淋漓，看起來氣色相當好，沒想到竟成了她生前最後一部發布的影片。

據報導介紹，急性腦梗死，又稱缺血性腦中風。常見症狀有面部歪斜、言語不清、四肢無力、走路不穩，並可能伴隨突然眼前發黑、劇烈頭痛、眩暈等症狀。

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