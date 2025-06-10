二手平台售北大未名湖湖水 商家稱可激發智慧 網民：買家IQ堪憂
撰文：林芷瑩
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近日，內地二手交易平台「閑魚」上有多個商家售賣北京大學「未名湖」的湖水，售價20元（人民幣，下同）至近百元不等，商品介紹更寫有「激發智慧，EQ飆升」等字眼。
在「閑魚」上，每500毫升的「未名湖」湖水標價20元至近百元不等，有商家稱「帶拍攝視頻，包郵」，並介紹「未名湖湖水對多種植物生長具有神奇效果。將裝有未名湖湖水的容器置於室內，有助於調節空氣濕度。每日凝視未名湖湖水，可提振精神，激發智慧，EQ飆升。慎購，僅供觀賞」。
有商家表示，未名湖水在售，可以寄送外地，快遞包郵。
《新京報》報道，6月10日上午，北京大學保衛部工作人員稱，學校不允許取用未名湖水售賣，將聯繫商家下架商品。如有人看到類似情況，可向學校舉報。
網民睇法：
到底誰在買 我很好奇
還用「激發智慧」的噱頭！放屁！
買的人智商堪憂
再買點北大空氣，比較甜
會買這個的人確實需要激發一下智慧了
這個世界果然癲
可賣的東西確定挺多，哪天我弄點兒銀杏葉，也是湖邊的
淘寶還有賣愛因斯坦的腦子呢
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