女性氣血不足就「多看肌肉男」！醫師證實：視覺愉悅可緩解壓力

女性若氣血不足、精神不濟，不妨多看「肌肉男」！協和深圳醫院婦科主治醫師何振業近日表示，透過視覺愉悅感受，可促進多巴胺分泌，進而緩解壓力、改善情緒，甚至可能有助於身體健康，不少網民笑稱「謹遵醫囑」。



綜合《羊城晚報》、《閃電新聞》等內媒報道，何振業指出，女性在情緒低落、精神不振時，看一些「美麗的事物」，例如肌肉男、風景畫等，都能觸發大腦的獎賞系統，提升多巴胺分泌，間接調節情緒與內分泌，有助於讓人感到快樂、舒緩壓力。

醫師何振業表示，多看「肌肉男」可緩解壓力。（微博）

「看美麗的事物，會觸發大腦的獎勵系統，視覺刺激對多巴胺分泌的促進作用，間接影響情緒和內分泌平衡，讓我們感到快樂、減輕壓力」，何振業說。

他還提到，有研究顯示視覺愉悅感有助於提升注意力、降低死亡風險。不過，他也強調，這種方法只是短期舒壓之道，不可取代正規的醫療干預與生活管理。

報道也指出，心理學研究證實，視覺刺激如欣賞美好事物，的確可短暫活化大腦獎賞迴路，帶來愉悅與放鬆感，但若要真正改善氣血與身心狀態，仍需結合均衡營養、規律作息等長期健康管理策略。

這項「賞心悅目療法」在網絡上掀起熱議，網民留言笑稱，「建議列入當代女生養生指南」、「是醫生讓我看的，真的不是我自己想看」、「視覺享受＋心情愉悅，這波我先試為敬」、「少內耗多養目，這才是正確打開方式」。