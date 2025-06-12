有片｜浙江女電梯大堂突被「頭盔男」胸襲抱走 疑犯涉猥褻被刑拘
撰文：林芷瑩
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6月9日凌晨，浙江東陽市一名女生被一名戴頭盔的陌生男子「胸襲」猥褻。6月11日，警方通報稱，33歲疑犯李某某已被拘捕歸案，並依法刑事拘留。
事發於6月9日凌晨3時許。影片顯示，一名女生在電梯大堂準備拿取外賣或包裹，一名戴頭盔的男子從大門走進大堂，徑直走向女生後方，伸手將她嘴巴捂住後，從背後抱起欲將她帶離現場；該名女生不斷尖叫、奮力反抗，她用腳踢向玻璃門後，被對方按壓在地。
東陽警方工作人員曾對媒體表示，受害女生被男子猥褻、襲胸。
6月11日，東陽市公安局通報稱， 6月9日凌晨3時12分，警局接報稱其朋友被人猥褻。經查，33歲男子李某某在東陽市白雲街道某公寓一樓電梯廳對一女子實施猥褻行為，後逃離現場。李某某現已被拘捕歸案，並依法刑事拘留。目前案件正在進一步偵辦中。
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