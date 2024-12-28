北京男子夜間埋伏妙齡女　只為搶襪聞味　被判6個月刑期

北京市本月25日發生一宗罕見的搶劫案，一名張姓女子深夜下班途中遭孫姓男子埋伏撲倒，但孫男並未劫財劫色，而是脫掉張女鞋子後，搶走了她的一隻襪子。警方調查發現，孫男供稱有特殊癖好，喜歡聞襪子的氣味。最終，法院以尋釁滋事罪判處孫男有期徒刑6個月。



綜合「北京時間」等內媒報道，根據張女回憶，事發當晚下班途中，她突然遭到孫男撲倒，對方未傷害她，也未企圖搶走財物，而是迅速脫掉她的鞋子並搶走左腳的襪子後逃離現場。「我受到很大的驚嚇，回家時都很害怕會再遇到他。」

女子遭到男子埋伏撲倒，襪子被搶走。（微博）

令人不安的是，不久後張女再度在回家途中遭到埋伏，這次對方仍是孫男。「我已經被搶過一回，這是第二回。」她表示，對方依然專注在搶襪子，讓她直呼「我覺得他好像變態」。

經警方調查，孫男是一名貨車司機，平時專門在夜間鎖定單身女性行動。警方循線將其逮捕後，孫男供述「有些小癖好，喜歡聞襪子的味道」。

女子遭到男子埋伏撲倒，襪子被搶走。（微博）

最後法院判決，孫性男子因尋釁滋事罪獲刑法院認定孫男的行為已構成尋釁滋事罪，對其判處6個月有期徒刑。該案件引發社會廣泛關注，但也有網民質疑調查是否避重就輕，孫男所犯預謀罪行，應當判為強制猥褻。