買榴槤被老公打？內地2女子虛構家暴案遭行政處罰

近日雲南昭通與浙江紹興先後查獲兩宗編造「買榴槤遭丈夫家暴」虛假訊息案件，涉事女子均因捏造事實博取眼球，遭當地警方依法處以行政處罰。



內媒《紅星新聞》報道，雲南省彝良縣公安局6月9日通報指出，當地牛街派出所5月30日在工作中發現，一名網民在短影音平台發布影片稱「只因買了一個榴槤，老公對其拳打腳踢」，畫面中一名女子自稱遭家暴後逃出並住院治療，並配文指自己「多次遭家暴」。該影片上線後迅速引發網民關注與熱議。

榴槤味道濃烈，有人甚是喜愛，亦有人避之唯恐不及。（資料圖片）

警方調查證實，該影片為當地居民吳姓女子自導自演，其為吸引流量、博取眼球，故意在家中拍攝自製「遭家暴」情節，並將過往住院畫面進行剪輯拼接，虛構「因買榴槤被丈夫暴打」的情節。經依法傳喚，吳某某對其編造網絡謠言的行為供認不諱，警方已依法對其作出行政處罰。

吳姓女子編造「榴槤家暴案」，遭警方行政處罰。（紅星新聞）

不僅如此，類似事件亦出現在浙江省紹興市。當地警方在例行網路巡查時發現，一名鄭姓女子發布多張手部與臉部受傷照片，並配文稱「我不就花40元買個榴槤，你至於把我打成這樣嗎？」警方調查後確認，該內容純屬虛構。經警方訓誡後，鄭女表示十分懊悔，已刪除相關影片並接受行政處罰。

兩宗案件均因內容敏感、煽動情緒而迅速引發輿論關注。警方嚴正表示，網路空間並非法外之地，任何編造散播虛假信息的行為，特別是涉及家庭暴力、社會公義等議題的虛構敘述，均將受到嚴肅查處。