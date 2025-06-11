武漢一飯堂稱燒鵝飯由烤鴨製　廣東網民鬧爆：鴨當鵝賣？食懵你啊

有網民反映，武漢大學醫學部飯堂的一間廣式燒鵝飯店，貼出「燒鵝飯為廣東地區俗稱，實際食材為烤鴨製作」的告示，引發大批廣東網民不滿，紛紛表示「廣東沒有這樣的說法」。



《瀟湘晨報》報道，有IP為湖北的網民表示，貼出告示的是武漢大學醫學部3樓新開的店舖。

武漢大學醫學部飯堂的一間廣式燒鵝飯店，貼出「燒鵝飯為廣東地區俗稱，實際食材為烤鴨製作」的告示。（微博）

6月9日，某餐飲公司官方公眾號發文稱，某某天餐飲旗下「某某食代」 校園美食匯在武漢大學醫學部杏園食堂 (下稱杏園食堂) 正式開業，設有「新瀟記」湘味小炒、「鹵香堂」熱鹵拌飯、「鵝饗」廣式燒鵝飯、網紅雞公煲等特色美食。6月11日，該餐飲公司一位負責人表示，相關告示並非由「鵝饗」張貼。

對於告示中「燒鵝飯實際食材為烤鴨製作」一說，多位在廣東經營燒鵝店的老闆均稱，「燒鵝肯定用的是鵝，但是燒鵝和烤鴨的製作工藝差不多」，有老闆甚至強調「鵝是鵝，鴨是鴨。怎麽能拿鴨來冒充鵝？」、「鵝那麽貴，消費者又不傻」。

網民貼出烤鴨和燒鵝的分辨圖。（微信）

網民睇法：

前有指鼠為鴨，現有指鴨為鵝

哪個廣東燒臘有這個說法的？麻煩告訴我這個廣東人，我帶頭去買，讓我看看敢不敢把燒鴨當燒鵝賣。

廣東沒這俗稱

燒鴨當燒鵝賣？吃懵你啊

廣東人表示這鍋不背 我們燒鴨飯就燒鴨飯 燒鵝飯就燒鵝飯 分得好清楚啊

在廣東待了20幾年了告訴你們，廣東的燒鵝就是燒鵝，燒鴨就是燒鴨，絕不會混在一起，他這個是假的

廣東人來拯救一下吧 北方想吃正的燒臘太難了

