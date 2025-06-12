00後名校畢業生旅行成癮　靠偷銀包賺旅費3年內旅行120多次

上海一名00後安姓男子於當地一所「雙一流」大學畢業，畢業後入職大公司當上了HR，稅後月薪達1萬人民幣。然而，旅行成癮的他未有滿足，竟動起了歪念，靠著到處偷錢包，竟在3年內旅行120多次，護照內頁敲滿了邊檢章。早前，他被警方抓獲，而落網前他還計劃去非洲，甚至連疫苗都打好。



2025年4月，一名李姓男子到寶山區羅涇鎮某企業面試，面試不過半小時，結果前腳離開，後腳他就收到了銀行的消費提醒，稱他刷卡購買了5000美元（約3.9萬港元）的機票。

李先生憶述，面試時他的背包放在了會議室，當時現場只有接待他的HR，而銀行提供的消費信息顯示，機票的受益人信息正是HR、25歲的安某，種種證據都指向後者是重大疑犯。

4月22日，寶山公安分局羅涇派出所的民警依法對安某進行傳喚。而在安某家進行搜查時，警方發現他床頭櫃內竟藏著兩個非他本人的錢包，一個是同事在公司丟的，另一個是旅居國外的張先生半年前在國外機場丟的。因此，當接到警方電話時候，張先生還以為是騙案。

事實上，安某的收入不錯，作案手法也並不高明。2022年畢業後，憑著「雙一流」大學、一流專業的學歷，以及一口流利的英語，在幾次跳槽後，安某最終入職大公司當上了HR，月薪稅後到手1萬，公司還幫忙解決了租房問題。

安某作案是因旅行成癮。（案件聚焦）

之所以甘願冒著如此風險也要去實施盜竊，完全是因為他需要更多的錢來支撐他對於旅行的狂熱愛好。從他手機APP記錄的出行信息來看，整個大學四年，他的出行次數就高達一百多次，且經常會出現一天之內往返上海和外地，或者三天輾轉兩個城市這種極其隨性的行程。

安某護照內頁敲滿邊檢章。（東方110截圖）

安某被捕後交代案情。（案件聚焦）

平時，安某在公司表現得非常低調，下班就開啟「說走就走」的「空中飛人」模式：不管是雙休日還是公眾假期，只要一有假，他就必定出行，3年時間就飛了120多次，足跡就遍布四大洲七個國家，護照內頁敲滿了邊檢章。

值得一提的是，就在被警方抓獲前，安某還計劃去非洲，甚至連疫苗都打好了。目前，他因涉嫌盜竊罪，已被檢察機關依法批准逮捕。