上海樂高樂園7月開幕　門票入園前3天可退、3天內不可

隨著7月5日上海樂高樂園度假區正式開園的日子臨近，園方於周六（14日）宣布，全渠道票務系統已於當日中午12點正式上線，並同步調整門票退改政策，為遊客提供更靈活的購票體驗。



據悉，新政策規定，遊客可在入園前3天（即原定到訪日期前3天的0:00前）申請全額退款，3天內則不支持退票（除法律規定的特殊情況外）。此外，遊客可在同一時限內申請一次免費更改一日票或一日票親子票+奧利龍冰淇淋套餐的到訪日期，但需滿足新日期有可售余票、票價等值且不可跨票種變更的條件。如需更換不同票種，遊客需先退票後重新購票。此前，上海樂高樂園的票務政策為購票後不可退款，僅支持更改日期。

新的票務規定。（澎湃新聞）

上海樂高樂園度假區表示，全渠道票務系統上線後，遊客可通過官方微信小程序、官方APP、官方飛豬旗艦店、官方抖音旗艦店及23個官方授權合作夥伴購買門票或預訂酒店。此前已售出的門票也將適用新的票務政策。

上海樂高樂園度假區迷你天地。（澎湃新聞）

作為中國首家樂高樂園及全球開園規模最大的樂高樂園，上海樂高樂園度假區位於上海市金山區楓涇鎮，佔地31.8萬平方米，專為2-12歲親子家庭設計。園內設有八大主題區，包含超過75個互動騎乘設施、表演和玩樂景點，33個餐飲設施，10餘個零售商店，以及由超8500萬塊樂高積木打造的數千個樂高模型、超500個光滑迷你小人仔和2082件道具，為遊客帶來沉浸式的樂高主題體驗。