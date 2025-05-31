由8500萬塊樂高積木組裝！上海樂高樂園今開放首批內部測試遊客

擁有八大主題區、由超過8500萬塊樂高積木組裝的數千個樂高模型的上海樂高樂園（Legoland Shanghai Resort）今日（5月31日）進入全面「測試模式」，在端午節連假第一天、樂園開幕倒數的第35天，正式分階段開啟內部測試和試營運。



官方通告提醒，上海樂高樂園試運營門票不對公眾售賣，遊客切勿從市場上購買所謂的試營運「體驗票」。據了解，樂園將於2025年7月5日開園迎客，屆時將成為全球開園規模最大的樂高樂園。



上海樂高樂園度假區。（第一財經日報）

上海樂高樂園度假區。（第一財經日報）

公告指出，上海樂高樂園5月31日起進入試營運測試時期。前期為內部測試階段，邀請特定合作夥伴、樂園員工家屬、樂園周邊居民群眾代表和支持參與樂園籌備的有關人士；6月20日起進入公眾試營運階段，主要迎接之前購買了開園限量年卡或飯店套餐的遊客及相關專業人士進行檢驗；7月5日正式開園。

內媒報道，內部測試和試營運期間，每個主題景點、餐廳、商店、演出和主題酒店設施及服務都將接受檢驗。目前上海樂高樂園有超過75個互動騎乘設施，但並非每一個項目都能體驗。

內部測試期間，每天開放的數量不一樣，團隊會藉由這個機會對所有騎乘設備及運營系統進行實地測試，在實際情境中發現潛在問題，並收集、聽取先入園客人以及經驗豐富的行業人士提供的回饋及建議。

據此前報道，5月28日，樂園宣布，將於當晚8時開啟一日票及酒店銷售服務，遊客可通過官方APP及微信小程序、官方飛豬旗艦店、官方抖音旗艦店、攜程旅行、美團等進行購買。

開園首日的成人門票價格為549元。（澎湃新聞）

上海樂高樂園度假區此前公布，一日票票價與市場慣例保持一致，採取六級票價。兒童票255元（人民幣．下同）起，成人票319元起。

內媒從上海樂高樂園度假區小程序上搜索發現，開園首日的成人門票價格為549元、兒童票與老人票價格為439元。而7月整月，上海樂高樂園的成人票價均為549元。

7月整月，上海樂高樂園的成人票價均為549元。（澎湃新聞）

上海樂高樂園度假區。（網上圖片）

據上海樂高樂園介紹，與上海樂高樂園同步配套建設的商業街及周邊7條道路、2處停車場、1座公車樞紐、5座高端酒店民宿等基礎設施也在加快推進。其中，2處停車場共有累計超過5,500個車位。