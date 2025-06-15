遊客滕王閣景區遭無人機劃傷：直衝腦袋砸過來　警方追查肇事機主

6月14日，有網民在小紅書上發文反映，一家人在江西南昌市滕王閣景區遊玩時，被飛來的無人機劃傷，她們即時報警處理，警方仍在查找無人機機主的身份。



女事主發文稱，6月13日晚，一家人在滕王閣景區遊玩時，突被無人機劃傷，「在滕王閣5樓為媽媽拍照的時候，無人機直接衝我腦袋砸過來。我老公看到之後用手拍開，我和他均被劃傷」。

女事主稱，她陪家人爬上滕王閣，剛拍了2、3張照片就遭遇此次事故，無人機撞上其頭部時，她還以為是滕王閣有異物跌落，「人都懵了」。她透露，肇事無人機應該是大疆品牌，拿起來的時候看到大疆的logo了」。女事主之後和丈夫到醫院治療，「醫生表示無人機葉片不是金屬的，不用打破傷風」。

網民已報警處理，並表示肇事無人機應該是大疆品牌。（小紅書＠xixi）

《上游新聞》報道，女事主表示，幸好她和丈夫的傷勢不嚴重，只是劃傷，她事發後已報警求助，但目前無人機機主還沒找到。

6月15日，滕王閣景區的工作人員介紹，滕王閣位處市中心，景區面積小，周邊都是建築、樹木，因此景區內禁飛無人機。

對於有遊客被無人機劃傷一事，景區工作人員稱，該遊客當晚被無人機劃傷後，樓層的秩序員曾詢問他們是否需要去醫院治療，遊客後來自行到派出所報警，「她對滕王閣景區沒有什麽訴求，主要是想找到無人機機主，目前還在找」。

有網民反映，一家人在江西南昌市滕王閣景區遊玩時，被飛來的無人機劃傷。（小紅書＠xixi）

滕王閣派出所工作人員稱，滕王閣景區周邊都屬於禁飛區。負責處理此事的民警透露，目前無人機機主仍未找到。

有網民提到，滕王閣不在大疆無人機禁飛區內。「DJI大疆創新」客服介紹，大疆方面沒有在滕王閣實施限飛，但因附近有機場，景區正好在禁飛區的邊緣，因此限高120米，「從理論上來講，我們是不禁止起飛的，但實際上因為是景區，得看景區方面讓不讓飛，還得遵守景區的管控」。