三亞酒店女住客露台浸浴遭無人機偷拍　官方：惡意拍攝警介入調查

有女遊客反映，近日在海南三亞一酒店露台上的浴缸浸浴時，疑遭無人機偷拍。當地文旅局表示，經初步了解，該無人機是惡意拍攝。警方已介入調查。



2月7日，事主宋女士在網上發布影片稱，她凌晨在三亞天成中央海岸海景酒店露台上的浴缸浸浴時，發現對面有無人機在半空盤旋，疑似在偷拍，她已報警處理。

事主凌晨在酒店陽台上的浴缸浸浴時，發現有無人機在半空盤旋，疑似在偷拍。（極目新聞）

事主凌晨在酒店陽台上的浴缸浸浴時，發現有無人機在半空盤旋，疑似在偷拍。（極目新聞）

《極目新聞》報道，2月8日下午，三亞天成中央海岸海景酒店客服人員介紹，酒店位於海岸線附近，與鳳凰島隔著一片海域相望。島上酒店及自家酒店的浴缸確實放置在陽台上，酒店也為客人提供浴簾。至於遊客所反映的情況，酒店管理人員已與事主積極溝通，還未通知具體的處理結果。

涉事酒店位於三亞市天涯區。天涯區旅遊和文化廣電體育局的工作人員介紹，目前已經與事主溝通，轄區警方已介入，事件詳情需等警方調查結果。初步了解該無人機是惡意拍攝。

三亞天成中央海岸海景酒店。

海南三亞市天涯區旅遊市場工作領導小組辦公室發布的情況通報稱，經現場調查，2月7日凌晨2時10分左右，網民發現其入住酒店房間陽台外有無人機飛行，已報警。目前，相關部門正在調查，區旅遊辦將積極跟進，對侵犯遊客權益等違法犯罪行為絕不姑息，將依法從嚴處置，堅決維護轄區旅遊市場安全穩定。

2月8日，三亞警方通報稱，接到宋女士報警，其在天涯區某酒店陽台浸浴時疑似被一架無人機偷拍。警方接報後立即調查，目前，相關情況正在進一步調查中。