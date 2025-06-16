父子海南岸邊遊玩突被巨浪捲走　靠救生衣漂流26小時到廣東終獲救

6月13日，來自寧夏的一對父子在颱風「蝴蝶」登陸前夕，在海南省的海邊遊玩時被突如其來的海浪捲入大海，他們靠着救生衣從海南漂流近26小時到廣東。原本他們爬上漁排暫避風浪，父親卻再次被海浪捲走，幸救援隊伍全力搜救，兩人最終獲救。



《湛江日報》報道，6月13日下午1時，來自寧夏的朱某寒父子在海南澄邁海邊遊玩，突然狂風大作，近岸海域浪高為2米至2.5米的大浪排山倒海般地向岸邊撲來，父子二人毫無防備被海浪瞬間捲入大海。夜幕降臨，海上的溫度驟降，朱某寒父子互相支撐著求生的信念。

6月13日晚上11時，颱風「蝴蝶」在海南東方市登陸，登陸時中心附近最大風力有11級（30米/秒）。6月14日中午約12時30分，「蝴蝶」在湛江雷州市紀家鎮二次登陸，附近最大風力11級。

朱某寒父子在大海漂流了26小時，先後獲救。（湛江日報）

被捲入的朱某寒父子不斷被海浪拍打著身體，他們在冰冷刺骨的海水中艱難地漂流。6月14日下午，在與死神無數次擦肩而過之後，父子倆終於漂至廣東徐聞縣西連鎮昌南碼頭附近海域漁排。早已精疲力竭的他們，拼盡最後一絲力氣艱難地爬上漁排，暫時躲避風浪的肆虐。

夜幕再次降臨，又餓又累的朱某寒父親早已耗盡體力，在海浪的又一次猛烈沖擊下被打落海中，瞬間消失。朱某寒眼睜睜地看著父親被海浪捲走，恐懼、絕望和無助如潮水般將他淹沒，他只能緊緊抓住漁排的護欄，獨自熬過黑夜。

朱某寒父子在大海漂流了26小時，先後獲救。（湛江日報）

6月15日清晨，颱風過境後，朱某寒被救災的群眾發現。湛江徐聞縣公安局西連派出所的民警與當地漁民組成救援隊伍，駕船救起朱某寒。

得知其父下落不明，徐聞縣公安局立即全面搜救，直至5小時後，搜救人員終於在湛江角尾鄉附近海域一處空置的網箱上發現朱某寒的父親，此時他已接近休克狀態。經過醫護人員的全力搶救，父子倆的生命體徵終於逐漸平穩，成功脫離危險，「漂泊了兩天兩夜，我們以為再也沒有希望了，是你們給了我們第二次生命」。