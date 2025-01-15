內地女日本海邊玩水遭捲走漂流36小時　不會游泳奇蹟生還：脂肪多

去年7月，內地一名21歲女子在日本伊豆半島東岸靜岡縣一處海濱浴場遊玩，不幸被海水捲走，最終靠租來的救生圈，在海上漂流36小時後獲救。



近日，女子接受內媒採訪時表示，除了泳圈：

很感謝我的脂肪，因為它足夠多。

21歲四川女子在日本靜岡不幸被海水捲走，最終在海上漂流36小時後奇蹟獲救。（微博影片截圖）

21歲四川女子在日本靜岡不幸被海水捲走，最終在海上漂流36小時後奇蹟獲救。（微博影片截圖）

點圖放大看看女子受訪講述意外發生至獲救的經過：

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據此前內媒報道，2024年7月8日傍晚6點左右，四川姑娘芝士（化名）在靜岡白濱大濱海灘游泳近海玩樂時被離岸流帶走，不會游泳的她，僅僅依靠一個租來的救生圈，在海上漂流了約80公里。

直到36小時後，即10日早晨，一艘正在千葉縣南房總市海岸航行的貨輪發現了她，終於得救。被救起時，芝士雖然脫水症狀明顯，但意識清醒，生命無虞。

被日媒稱為「奇蹟女孩」，芝士回到內地3個月後，去上了第一堂游泳課，並為臨海城市的院校備戰考研究所。

日前她接受《紅星新聞》專訪談到這場「漂流記」，表示當時：

人類的99種死法，都在腦海裡過了一遍，水母蟄了、被鯊魚吞食，然後游泳圈漏氣。

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在海上漂流的36個小時裡，芝士看著海上的日升與月落，聽見船隻靠近卻又走遠的聲響，經歷了恐慌、無助，也曾想過放棄，當但最終被「不甘心」取代：

害怕的不是死亡本身，最大的欲望，還是我還有很多想要去做的事情。

對於能夠撐過來的獲救關鍵，芝士認為除了有游泳圈外，她還很感謝自己的「脂肪」：

因為它足夠多，所以可以消耗，但是就是回來之後還是跟原來的重量一樣，顯示120斤，可能就是我身體比較持平的一個重量了。

對此網友們紛紛表示：

「天啊海上36小時，夜晚的海我都不敢想，我感覺我自己都能把自己嚇死」

「生病了你會發現脂肪的存在並沒有那麼不堪」

「好厲害，這時候脂肪真的很有用，所以不要太瘦，要去鍛煉，也不要太胖，畢竟健康很重要」

「不要輕易減肥、胖就是福氣」



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