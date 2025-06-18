租客遲遲不交租金　房東回家驚見被洗劫一空「只剩下牆壁」

上周四（12日）傍晚，湖北陽新縣一柯姓居民報警稱，其出租給一名外地男子的房屋被「搬空」，家中電器、鋁合金窗戶及防盜網全部不翼而飛。陽新警方迅速出動，僅用一小時便將嫌疑人吳某抓獲，追回全部被盜物品。



據柯某介紹，他於2024年6月將房子租給一名外地男子，雙方簽訂一年租約。然而，今年6月續租時，對方以各種理由拖延繳納租金。6月12日下午6時許，柯某前往房屋催租，敲門無人應答後用備用鑰匙開門，卻發現家中空空蕩蕩。「只剩下牆壁了！」柯某驚訝地表示，冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視等電器不見蹤影，連窗戶和防盜網都被拆走，隨即報警求助。

陽新縣公安局上街派出所接警後迅速展開調查。經查，疑犯為39歲吳某，江蘇宿遷人，2019年因前妻是陽新人而定居當地，離婚後租住柯某房屋。民警通過研判，鎖定吳某藏身於興國鎮文化宮某旅館，並於當晚7時許將其抓捕歸案。隨後，警方輾轉多處廢品回收站，成功追回被盜的洗衣機、空調、冰箱等全部物品。

吳某被捕後到案發現場指認。（極目新聞）

經審訊，吳某交代，因貸款購車導致經濟拮据，為償還貸款，他冒充房東，以「房屋裝修」為由，將屋內兩部冷氣機、一部雪櫃、一部洗衣機、一部電視，以及鋁合金窗戶和不銹鋼防盜網賣給廢品回收站，非法獲利1440元人民幣。

目前，吳某已被依法行政拘留，案件正在進一步調查處理中。警方提醒，房東應謹慎篩選租客並定期檢查出租房屋，以防類似事件發生。