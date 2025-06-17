安徽村民哄搶薯仔百萬斤　承包商控：官方一句「法不責眾」就不管

安徽省近日爆發大規模農作物哄搶事件，引發社會關注。據《浪潮新聞》與多家內媒報道，宿州市埇橋區解集鎮一名曾姓農場承包商指控，自6月10日起連續四天，平均每天有約500名村民持袋子與鋤頭等工具湧入其承包農場，哄搶尚未收成的薯仔。保守估計，每日被搶走的數量高達20萬斤（約10萬公斤），累計損失近百萬斤（約50萬公斤）。



綜合內媒報道，曾姓承包商表示，警方起初並未出面阻止哄搶行為，反而以「法不責眾」為由未予處理。他更透露，公安人員曾要求他刪除網上影片，並對他表示「影響那麼大對你處理事情有利嗎？」此外，他還指控，「還有各方面找到我的親友勸我不要再反映，說胳膊擰不過大腿」。

事件引發網絡關注後，宿州市公安局埇橋分局於6月16日發布通報稱，目前，公安機關已受案調查，下一步將根據調查結果依法依規處理。

根據內媒《浪潮新聞》報道，曾姓承包商去年11月在解集鎮清泉村投資300多萬元（人民幣，下同），承租500畝土地種植薯仔。「5月底土豆開始收獲了，我們發現到了夜裡經常有附近村民到地裡偷挖薯仔。一開始就幾十號人，我們一直去攆著。」

他指出，情況自6月10日後急遽惡化，「不分白天黑夜，每天有幾百甚至上千人次到地裡挖薯仔。我們過去驅趕，人家也不理睬，最多是丟下薯仔，轉身換個地方繼續挖。搶的人太多了，我們根本管不過來。」

他表示，每畝原本預估可收3噸薯仔，目前僅收1噸即被哄搶，「很多人乾脆開著三輪車一趟一趟來地裡拉」，估算包含被挖與破壞的損失高達100萬斤，以每斤批發價0.6元計算，總損失約60萬元。

類似情況在內地各地屢見不鮮。據《廣西新聞網》報道，廣西南寧市武鳴區鑼圩鎮高二村的韋姓承包商，亦曾在6月6日至7日期間遭多位村民擅入其瓜田哄摘「尾瓜」。雖然承包商報警處理，但當地村幹部稱此為「誤會」，表示村民以為瓜田已採收完畢，向村民免費開放。在派出所協調下，雙方最終「達成和解共識」。

事實上，內地過去亦曾發生多起類似事件。2015年9月，一輛運載30餘噸大米的貨車在浙江溫麗高速公路發生事故，大量大米灑落，隨即遭附近村民哄搶。當時，央視《新聞1+1》曾統計近三年哄搶事件，發現中國18個省至少發生過此類案件。