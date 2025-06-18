重慶酒店提供小熊貓叫早服務惹議　專家稱仍有傷人可能　官方叫停

不少酒店都有提供叫早服務，然而近日，重慶一間酒店因由小熊貓進行叫早服務，引發爭議。酒店方面介紹，酒店飼養的小熊貓是從相關動物園借調而來，已打過疫苗。不過周二（17日），重慶市林業局表示，已責成酒店立即停止有關活動。



社交平台顯示，有家長曬出幼童在重慶樂和樂都兩江假日酒店房間床上與成年小熊貓的合影，雙方親密互動。雖然畫面溫馨，但酒店這一舉措仍然引發爭議。資深動物專家鄧長林介紹，小熊貓屬於國家二級保護動物，無論是野生還是圈養的小熊貓，仍存有野性，有傷人的可能。由於其習性膽小，應激情況下或許會攻擊人，因此需要與人保持一定距離。

有家長曬出幼童在重慶樂和樂都兩江假日酒店房間床上與成年小熊貓的合影，雙方親密互動。（網上圖片）

而酒店方面介紹，工作人員帶領小熊貓巡房叫早，住客可與其互動，有時小熊貓還會爬到床上去。他強調，酒店飼養的小熊貓是從相關動物園借調而來，已打過疫苗。不過鄧長林表示，即便小熊貓已經接種過疫苗，零距離接觸遊客仍存在傳播病毒的風險。另外，以往也有酒店出現過小熊貓咬傷遊客的情況。

雖然畫面溫馨，但酒店這一舉措仍然引發爭議。（網上圖片）

周二下午，重慶市林業局相關工作人員表示，已責成樂和樂都兩江假日酒店立即停止開展遊客與野生動物零距離接觸活動，並派專員赴現場開展調查核實工作，後續調查進展和結果，重慶市林業局將及時公開發布。