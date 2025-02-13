小熊貓入樹屋酒店客房突發難　咬傷住客留多處牙印和淤血

周二（11日），一名網友在社交平台上發帖，描述了她與家人入住江蘇南通一家樹屋酒店時發生的意外事件。該酒店有散養的小動物，當小熊貓進入他們的房間時，網友的丈夫不幸被咬傷。



根據網友的描述，他們在酒店預訂了三天兩晚的房間，每天都有小熊貓在特定時間出來。事發當日，網友和丈夫剛從外面遊玩回來，正在床上休息。雖然工作人員曾提醒他們不要坐在床上，但因為疲勞，他們未遵從指示，「而且工作人員看到我們坐著也沒說什麽，就放鬆警惕了」，最終導致了事件的發生。

畫面顯示，小熊貓在床上活動後，突然向網友丈夫襲來，咬住了他的手臂，造成多處牙印和淤血。事後，酒店工作人員迅速與住客聯繫，並對受傷者進行了消毒處理。工作人員表示，如果住客感到不安，可以考慮接種疫苗，並強調酒店的小熊貓都已接種完整的疫苗。

小熊貓在床上活動後，突然向網友丈夫襲來。（極目新聞）

事主手臂被咬傷，造成多處牙印和淤血。（極目新聞）

周三（12日），涉事酒店的一名工作人員告訴媒體，事發後酒店已立即展開跟蹤處理，確保住客滿意。該工作人員指出，小熊貓通常性情溫順，但進房時會有專業飼養員在場，以提醒客人注意安全。此外，酒店建議客人避免與小熊貓過度互動。

根據公開資料，這家樹屋酒店位於南通森林野生動物園內，於2021年開業，主打動物主題高端度假體驗。此前曾有遊客分享照片和影片，展示酒店內還有散養的小鹿、羊駝、小白虎和小猩猩，並表示住客在特定時間可在動物展示區與動物接觸，始終有飼養員陪同。

酒店方面強調，酒店未禁止小熊貓與人接觸，小熊貓是否進入客房並不保證，行為完全依賴於小熊貓自身的意願。